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В Чехии объявили режим ЧС из-за коронавируса
В Чехии объявили режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило из-за сложной эпидемиологической обстановки на 14 дней режим чрезвычайной ситуации – до 28... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:36
2021-02-14T18:36
2021-02-14T18:52
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парламент чехии
в мире
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ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило из-за сложной эпидемиологической обстановки на 14 дней режим чрезвычайной ситуации – до 28 февраля, сообщило со ссылкой на источники в кабмине Чешское ТВ.В четверг парламент Чехии большинством в один голос, 49 к 48, отклонил просьбу кабмина о продлении режима ЧС, действовавшего с 5 октября 2020 года. В связи с этим правительство воспользовалось предусмотренной в законодательстве страны возможностью снова объявить режим ЧС по просьбе руководителей краев, которые обеспокоены расширением заболеваемости коронавирусом в своих регионах.В то же время глава сената Милош Выстрчил и некоторые специалисты по конституционному праву оспаривают данные действия краевых руководителей и кабмина.Позднее в воскресенье ожидается правительственная пресс-конференция.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, парламент чехии, в мире, коронавирус covid-19, чехия