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В Чехии объявили режим ЧС из-за коронавируса

В Чехии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило из-за сложной эпидемиологической обстановки на 14 дней режим чрезвычайной ситуации – до 28... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:36

2021-02-14T18:36

2021-02-14T18:52

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в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

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ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило из-за сложной эпидемиологической обстановки на 14 дней режим чрезвычайной ситуации – до 28 февраля, сообщило со ссылкой на источники в кабмине Чешское ТВ.В четверг парламент Чехии большинством в один голос, 49 к 48, отклонил просьбу кабмина о продлении режима ЧС, действовавшего с 5 октября 2020 года. В связи с этим правительство воспользовалось предусмотренной в законодательстве страны возможностью снова объявить режим ЧС по просьбе руководителей краев, которые обеспокоены расширением заболеваемости коронавирусом в своих регионах.В то же время глава сената Милош Выстрчил и некоторые специалисты по конституционному праву оспаривают данные действия краевых руководителей и кабмина.Позднее в воскресенье ожидается правительственная пресс-конференция.

чехия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, парламент чехии, в мире, коронавирус covid-19, чехия