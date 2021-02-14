https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597405592.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зафксирован в Туве – 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:35
2021-02-14T10:35
2021-02-14T10:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зафксирован в Туве – 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,03%, 2. Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чеченская Республика – 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Томская область – 0,2%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210214/vaktsiny-1597400554.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика тыва