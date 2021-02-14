https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597405592.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зафксирован в Туве – 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:35

2021-02-14T10:35

2021-02-14T10:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593634144_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_51dbb43ef9f7549514bb734f824b2ff7.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зафксирован в Туве – 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,03%, 2. Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чеченская Республика – 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Томская область – 0,2%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210214/vaktsiny-1597400554.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика тыва