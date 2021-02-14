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В России за сутки умерли 430 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 430 человек с коронавирусом
Число умерших с COVID-19 в РФ превысило 80 тысяч человек, за сутки подтверждены 430 смертей, 58 из них в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:33
2021-02-14T10:33
2021-02-14T10:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число умерших с COVID-19 в РФ превысило 80 тысяч человек, за сутки подтверждены 430 смертей, 58 из них в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 430 смертей ... За весь период по России умерло 80 126 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве – 58 умерших, в Санкт-Петербурге – 55, Подмосковье – 29. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 14 348.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество