https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597405325.html

В России за сутки умерли 430 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 430 человек с коронавирусом

Число умерших с COVID-19 в РФ превысило 80 тысяч человек, за сутки подтверждены 430 смертей, 58 из них в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:33

2021-02-14T10:33

2021-02-14T10:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число умерших с COVID-19 в РФ превысило 80 тысяч человек, за сутки подтверждены 430 смертей, 58 из них в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 430 смертей ... За весь период по России умерло 80 126 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве – 58 умерших, в Санкт-Петербурге – 55, Подмосковье – 29. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 14 348.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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