https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597404883.html
В России выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом
Второй раз подряд в России фиксируют менее 15 тысяч случаев заражения COVID-19: за минувшие сутки их число выросло на 14 185, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:32
2021-02-14T10:32
2021-02-14T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Второй раз подряд в России фиксируют менее 15 тысяч случаев заражения COVID-19: за минувшие сутки их число выросло на 14 185, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Это минимальный показатель с середины октября. Темп прироста снизился с 0,37 до 0,35 процента, у 11,2 процента заболевших инфекция протекает бессимптомно. Умерли 430 человек, выздоровели 15 194.Больше всего новых пациентов в Москве (1559, накануне было 1963), Санкт-Петербурге (1099, днем ранее — 1130) и Подмосковье (828); меньше всего в Еврейской автономии (пять), Туве (четыре) и на Чукотке (два).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 071 883. Умерли за все время 80 126 человек, вылечились — 3 593 101.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 107,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 108,5 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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