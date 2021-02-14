https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597402633.html
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19
Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:05
2021-02-14T10:05
2021-02-14T14:04
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_052fa4ef0451bd9cfdb4d3c617dac0f6.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Случаи повторного заболевания, как убежден эксперт, "будут однозначно". Люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме."У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами", - отметил Тимаков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a1df97ad56cb7503d09c6cbf253856d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков
.
"Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается", - сказал Тимаков.
Случаи повторного заболевания, как убежден эксперт, "будут однозначно". Люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме.
"У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами", - отметил Тимаков.