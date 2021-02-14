https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597402633.html

Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19

Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19

Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:05

2021-02-14T10:05

2021-02-14T14:04

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_052fa4ef0451bd9cfdb4d3c617dac0f6.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Случаи повторного заболевания, как убежден эксперт, "будут однозначно". Люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме."У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами", - отметил Тимаков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество