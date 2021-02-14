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https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597402633.html
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19
Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:05
2021-02-14T14:04
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Случаи повторного заболевания, как убежден эксперт, "будут однозначно". Люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме."У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами", - отметил Тимаков.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19

10:05 14.02.2021 (обновлено: 14:04 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается", - сказал Тимаков.
Случаи повторного заболевания, как убежден эксперт, "будут однозначно". Люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме.
"У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами", - отметил Тимаков.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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