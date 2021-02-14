https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597384018.html

Путин считает, что Россия справилась с COVID-19 лучше других стран

Путин считает, что Россия справилась с COVID-19 лучше других стран

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:18

2021-02-14T00:18

2021-02-14T00:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак", но РФ справилась лучше других стран.Он подчеркнул, что самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения."Там высокий уровень здравоохранения и промышленности, и достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, совершенно очевидная вещь. Но это для определенной публики, а у нас для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось. У нас лучше", - сказал президент РФ.При этом он отметил, что в России в этой сфере "тоже проблем достаточно"."Я знаю про эти проблемы, знаю там как в коридорах люди лежали в больницах. Я все это знаю. Ну не все, наверное, но многое. Но все-таки это лучше, чем в других местах. Не получилось", - добавил он.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество