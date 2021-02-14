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Путин считает, что Россия справилась с COVID-19 лучше других стран
Путин считает, что Россия справилась с COVID-19 лучше других стран
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:18
2021-02-14T00:18
2021-02-14T00:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак", но РФ справилась лучше других стран.Он подчеркнул, что самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения."Там высокий уровень здравоохранения и промышленности, и достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, совершенно очевидная вещь. Но это для определенной публики, а у нас для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось. У нас лучше", - сказал президент РФ.При этом он отметил, что в России в этой сфере "тоже проблем достаточно"."Я знаю про эти проблемы, знаю там как в коридорах люди лежали в больницах. Я все это знаю. Ну не все, наверное, но многое. Но все-таки это лучше, чем в других местах. Не получилось", - добавил он.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил о том, что сначала был расчет на то, что Россия
ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса
, "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак", но РФ справилась лучше других стран.
"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24
".
Он подчеркнул, что самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения.
"У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты - ред.) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", - отметил Путин.
"Там высокий уровень здравоохранения и промышленности, и достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, совершенно очевидная вещь. Но это для определенной публики, а у нас для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось. У нас лучше", - сказал президент РФ.
При этом он отметил, что в России в этой сфере "тоже проблем достаточно".
"Я знаю про эти проблемы, знаю там как в коридорах люди лежали в больницах. Я все это знаю. Ну не все, наверное, но многое. Но все-таки это лучше, чем в других местах. Не получилось", - добавил он.