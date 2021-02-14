https://ria.ru/20210214/kofe-1597420393.html

Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Без вреда для здоровья можно пить не более двух чашек кофе в день, рассказала в беседе с RT врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T14:12

2021-02-14T14:12

2021-02-14T14:12

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Без вреда для здоровья можно пить не более двух чашек кофе в день, рассказала в беседе с RT врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.Она предупредила, что при регулярном употреблении больших объемов этого напитка есть риск формирования зависимости, которая со временем приводит к истощению нервной системы. По словам специалиста, пить кофе следует только во время приемов пищи.Чтобы избежать изжоги, второй прием напитка лучше перенести на время небольшого перекуса, посоветовала врач. Если такой возможности нет, то последняя чашка кофе должна быть не менее чем за шесть часов до сна.

https://ria.ru/20200930/chay-1577976713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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