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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210214/kitay-1597445369.html
В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19
В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19
В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:46
2021-02-14T18:46
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
в мире
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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.689 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 12 в тяжелом состоянии, говорится в ежедневном отчете ведомства.По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89763 подтвержденных случая COVID-19, из которых 84438 человек покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/koronavirus-1596927924.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, в мире

В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19

18:46 14.02.2021
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
689 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 12 в тяжелом состоянии, говорится в ежедневном отчете ведомства.
Эксперты ВОЗ во время посещения рынка морепродуктов Хуанань в Ухане - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 07:54
WSJ: в ВОЗ усомнились в сроках начала распространения коронавируса в КНР
По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89763 подтвержденных случая COVID-19, из которых 84438 человек покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.
 
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