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В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19
В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19
В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:46
2021-02-14T18:46
2021-02-14T18:46
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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.689 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 12 в тяжелом состоянии, говорится в ежедневном отчете ведомства.По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89763 подтвержденных случая COVID-19, из которых 84438 человек покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/koronavirus-1596927924.html
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