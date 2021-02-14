https://ria.ru/20210214/kitay-1597445369.html

В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19

В континентальном Китае за сутки выписался 81 излечившийся от COVID-19

В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:46

2021-02-14T18:46

2021-02-14T18:46

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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В субботу 81 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выписался из больниц в континентальной части Китая, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.689 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 12 в тяжелом состоянии, говорится в ежедневном отчете ведомства.По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89763 подтвержденных случая COVID-19, из которых 84438 человек покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/koronavirus-1596927924.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, в мире