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В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов
В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов
По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T08:11
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хунань
китай
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Отмечается, что контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20201029/paraseyling-1582188457.html
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хунань, китай, в мире

В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов

08:11 14.02.2021 (обновлено: 08:14 14.02.2021)
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.
Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.
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