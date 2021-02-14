https://ria.ru/20210214/kitay-1597396048.html

В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов

В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов

По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:11

2021-02-14T08:11

2021-02-14T08:14

хунань

китай

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Отмечается, что контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20201029/paraseyling-1582188457.html

хунань

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хунань, китай, в мире