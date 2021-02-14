https://ria.ru/20210214/kitay-1597396048.html
В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов
В Китае более 15 человек пострадали в аварии в парке аттракционов
По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T08:11
2021-02-14T08:11
2021-02-14T08:14
хунань
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в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Отмечается, что контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20201029/paraseyling-1582188457.html
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