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Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов
Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов
Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:33
2021-02-14T00:33
2021-02-14T00:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.Он отметил, что у России есть, к примеру, "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет."Конечно, не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил глава государства.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России
, при этом он заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.
"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24
".
Он отметил, что у России есть, к примеру, "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.
"У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - сказал президент.
Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет.
"Конечно, не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил глава государства.