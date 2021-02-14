https://ria.ru/20210214/internet-1597385375.html

Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов

Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов

Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:33

2021-02-14T00:33

2021-02-14T00:33

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.Он отметил, что у России есть, к примеру, "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет."Конечно, не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210204/protesty-1595985710.html

https://ria.ru/20210127/sovfed-1594743673.html

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2021

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россия, владимир путин, общество