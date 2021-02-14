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Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов
Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов
Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:33
2021-02-14T00:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.Он отметил, что у России есть, к примеру, "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет."Конечно, не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210204/protesty-1595985710.html
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россия, владимир путин, общество

Путин оценил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов

00:33 14.02.2021
 
CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
CC0 / Skitterphoto /
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.
"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
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Он отметил, что у России есть, к примеру, "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.
"У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - сказал президент.
Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет.
"Конечно, не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", - добавил глава государства.
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