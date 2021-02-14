https://ria.ru/20210214/indiya-1597402351.html

В Индии число погибших при сходе ледника выросло до 41 человека

В Индии число погибших при сходе ледника выросло до 41 человека

Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 41, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:03

2021-02-14T10:03

2021-02-14T10:03

мвд индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 41, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации."Число погибших достигло 41", - говорится в сообщении центра в Twitter.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повлияло на проект гидроэлектростанции NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) в Таповане на реке Дхаулиганга.Согласно последним данным, пропавшими без вести числятся 164 человека. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.Ранее в воскресенье спасатели извлекли два тела из туннеля на территории проекта строящейся гидроэлектростанции в Таповане. Уже несколько дней спасатели пытаются вызволить из этого туннеля 30-35 человек, которые там могут находиться.Один из погибших опознан, как электрик, работавший на станции, вторым оказался местный житель. Тела погибших стали первыми, найденными в туннеле.Ранее спасатели извлекли из другого туннеля 15 человек, строивших гидроэлектростанцию "Тапован".

https://ria.ru/20210207/indiya-1596377894.html

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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-14T10:03 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд индии, уттаракханд, индия, в мире