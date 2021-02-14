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В Индии число погибших при сходе ледника выросло до 41 человека
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до 41 человека
Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 41, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:03
2021-02-14T10:03
2021-02-14T10:03
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 41, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации."Число погибших достигло 41", - говорится в сообщении центра в Twitter.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повлияло на проект гидроэлектростанции NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) в Таповане на реке Дхаулиганга.Согласно последним данным, пропавшими без вести числятся 164 человека. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.Ранее в воскресенье спасатели извлекли два тела из туннеля на территории проекта строящейся гидроэлектростанции в Таповане. Уже несколько дней спасатели пытаются вызволить из этого туннеля 30-35 человек, которые там могут находиться.Один из погибших опознан, как электрик, работавший на станции, вторым оказался местный житель. Тела погибших стали первыми, найденными в туннеле.Ранее спасатели извлекли из другого туннеля 15 человек, строивших гидроэлектростанцию "Тапован".
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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести.
2021-02-14T10:03
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мвд индии, уттаракханд, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости.
Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд
достигло 41, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Число погибших достигло 41", - говорится в сообщении центра в Twitter
.
По данным МВД Индии
, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повлияло на проект гидроэлектростанции NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии
) в Таповане на реке Дхаулиганга.
Согласно последним данным, пропавшими без вести числятся 164 человека. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
Ранее в воскресенье спасатели извлекли два тела из туннеля на территории проекта строящейся гидроэлектростанции в Таповане. Уже несколько дней спасатели пытаются вызволить из этого туннеля 30-35 человек, которые там могут находиться.
Один из погибших опознан, как электрик, работавший на станции, вторым оказался местный житель. Тела погибших стали первыми, найденными в туннеле.
Ранее спасатели извлекли из другого туннеля 15 человек, строивших гидроэлектростанцию "Тапован".