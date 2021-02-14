https://ria.ru/20210214/impichment-1597433983.html
Слуцкий прокомментировал попытку объявления импичмента Трампу
Слуцкий прокомментировал попытку объявления импичмента Трампу
Попытка объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу стала результатом "межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:48
2021-02-14T16:48
2021-02-14T16:48
второй импичмент дональду трампу
леонид слуцкий
капитолий
дональд трамп
госдума рф
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Попытка объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу стала результатом "межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.По словам Слуцкого, провал второй попытки импичмента Трампа был предсказуем."В целом, вся эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента. Но это также говорит и том, что раскол в американском обществе и политическом истеблишменте сохраняется. Хотя, безусловно, все это внутренние дела США", - сказал Слуцкий журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/pushkov-1597403190.html
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второй импичмент дональду трампу, леонид слуцкий, капитолий, дональд трамп, госдума рф, сша, в мире
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Попытка объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу
стала результатом "межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия
", считает глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.
По словам Слуцкого, провал второй попытки импичмента Трампа был предсказуем.
"В целом, вся эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента. Но это также говорит и том, что раскол в американском обществе и политическом истеблишменте сохраняется. Хотя, безусловно, все это внутренние дела США", - сказал Слуцкий журналистам.