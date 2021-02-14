NI назвал настоящего победителя процесса по импичменту Трампа
11:18 14.02.2021 (обновлено: 12:10 14.02.2021)
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реальным победителем в процессе по импичменту Дональда Трампа, который завершился его оправданием, стал действующий президент США Джо Байден. К такому выводу пришел колумнист американского журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.
По его мнению, затянувшаяся процедура могла бы помешать главе государства продвигать свою повестку.
"Если бы руководители палаты представителей начали вызывать свидетелей, процесс импичмента мог бы легко превратиться в многомесячный провал, который создал бы непреодолимые препятствия для продвижения повестки Байдена", — объяснил эксперт.
Хейлбрунн отметил, что окончание процесса над Трампом позволит Байдену сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 триллиона долларов, что критически важно для "политического благополучия" демократов.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.
Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.