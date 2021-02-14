https://ria.ru/20210214/impichment-1597409258.html

NI назвал настоящего победителя процесса по импичменту Трампа

NI назвал настоящего победителя процесса по импичменту Трампа

Реальным победителем в процессе по импичменту Дональда Трампа, который завершился его оправданием, стал действующий президент США Джо Байден. К такому выводу... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T11:18

2021-02-14T11:18

2021-02-14T12:10

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реальным победителем в процессе по импичменту Дональда Трампа, который завершился его оправданием, стал действующий президент США Джо Байден. К такому выводу пришел колумнист американского журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.По его мнению, затянувшаяся процедура могла бы помешать главе государства продвигать свою повестку.Хейлбрунн отметил, что окончание процесса над Трампом позволит Байдену сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 триллиона долларов, что критически важно для "политического благополучия" демократов.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

https://ria.ru/20210214/tramp-1597393580.html

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире