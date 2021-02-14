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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210214/impichment-1597409258.html
NI назвал настоящего победителя процесса по импичменту Трампа
NI назвал настоящего победителя процесса по импичменту Трампа
Реальным победителем в процессе по импичменту Дональда Трампа, который завершился его оправданием, стал действующий президент США Джо Байден. К такому выводу... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:18
2021-02-14T12:10
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реальным победителем в процессе по импичменту Дональда Трампа, который завершился его оправданием, стал действующий президент США Джо Байден. К такому выводу пришел колумнист американского журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.По его мнению, затянувшаяся процедура могла бы помешать главе государства продвигать свою повестку.Хейлбрунн отметил, что окончание процесса над Трампом позволит Байдену сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 триллиона долларов, что критически важно для "политического благополучия" демократов.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.
https://ria.ru/20210214/tramp-1597393580.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

NI назвал настоящего победителя процесса по импичменту Трампа

11:18 14.02.2021 (обновлено: 12:10 14.02.2021)
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев РИА Новости. Реальным победителем в процессе по импичменту Дональда Трампа, который завершился его оправданием, стал действующий президент США Джо Байден. К такому выводу пришел колумнист американского журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.
По его мнению, затянувшаяся процедура могла бы помешать главе государства продвигать свою повестку.

"Если бы руководители палаты представителей начали вызывать свидетелей, процесс импичмента мог бы легко превратиться в многомесячный провал, который создал бы непреодолимые препятствия для продвижения повестки Байдена", — объяснил эксперт.

Хейлбрунн отметил, что окончание процесса над Трампом позволит Байдену сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 триллиона долларов, что критически важно для "политического благополучия" демократов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
06:35Захват Капитолия в Вашингтоне
Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.
Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.
Сторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 08:00
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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