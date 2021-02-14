https://ria.ru/20210214/impichment-1597392279.html
В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил опасения, что запуск процедуры импичмента против американских президентов на основе партийных разногласий или... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T04:54
2021-02-14T04:54
2021-02-14T04:54
второй импичмент дональду трампу
линдси грэм
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сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил опасения, что запуск процедуры импичмента против американских президентов на основе партийных разногласий или неприязни может стать нормой в США.По мнению республиканца, прошедший процесс был основан на слухах и не соответствовал представленным доказательствам. Он также посетовал на то, что импичмент прошел без свидетелей и показаний под присягой.Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.
https://ria.ru/20210214/impichment-1597387770.html
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второй импичмент дональду трампу, линдси грэм, дональд трамп, сша, в мире