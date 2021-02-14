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В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил опасения, что запуск процедуры импичмента против американских президентов на основе партийных разногласий или... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T04:54
2021-02-14T04:54
второй импичмент дональду трампу
линдси грэм
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил опасения, что запуск процедуры импичмента против американских президентов на основе партийных разногласий или неприязни может стать нормой в США.По мнению республиканца, прошедший процесс был основан на слухах и не соответствовал представленным доказательствам. Он также посетовал на то, что импичмент прошел без свидетелей и показаний под присягой.Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.
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второй импичмент дональду трампу, линдси грэм, дональд трамп, сша, в мире

В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой

04:54 14.02.2021
 
© REUTERS / U.S. Senate TVРассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / U.S. Senate TV
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил опасения, что запуск процедуры импичмента против американских президентов на основе партийных разногласий или неприязни может стать нормой в США.

"Надеюсь, что я ошибаюсь, но кажется, что основанный на партийных разногласиях импичмент, похоже, становится нормой, а не исключением. Я боюсь, что этой модели будут придерживаться в будущем. Импичмент для отстранения человека от должности из-за партийной вражды станет нормой", - написал сенатор в Twitter.

По мнению республиканца, прошедший процесс был основан на слухах и не соответствовал представленным доказательствам. Он также посетовал на то, что импичмент прошел без свидетелей и показаний под присягой.
Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.
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