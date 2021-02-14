https://ria.ru/20210214/impichment-1597385578.html

Трамп прокомментировал несостоявшийся импичмент в сенате

Трамп прокомментировал несостоявшийся импичмент в сенате

Бывший президент США Дональд Трамп, оправданный сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, назвал несостоявшийся процесс импичмента "охотой на ведьм" и... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:36

2021-02-14T00:36

2021-02-14T00:55

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший президент США Дональд Трамп, оправданный сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, назвал несостоявшийся процесс импичмента "охотой на ведьм" и пообещал "продолжить путь к величию Америки".Верхняя палата конгресса США в субботу не набрала необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов) для вынесения импичмента бывшему главе государства.Бывший президент США пообещал в ближайшие месяцы "многим поделиться". "И я рассчитываю продолжить наш невероятный совместный путь к достижению величия Америки для всего нашего народа", - добавил он.Трамп отметил, что впереди "очень много работы", и пообещал представить концепцию "яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки". Он не уточнил свои планы и не сказал, собирается ли баллотироваться на пост президента вновь.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена. В связи с этим палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла ему импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат.Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того как Трамп покинул пост президента. Члены верхней палаты конгресса решили, что импичмент в отношении бывшего главы государства соответствует американской Конституции.В 2019 году демократы в США организовали первый процесс импичмента против Трампа. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

https://ria.ru/20210214/tramp-1597385876.html

https://ria.ru/20210213/impichment-1597373206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире