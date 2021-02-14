https://ria.ru/20210214/horoscope-1597250724.html

Астролог рассказал, что в 2021-м ждет каждый знак по китайскому гороскопу

Астролог рассказал, что в 2021-м ждет каждый знак по китайскому гороскопу

С 11 на 12 февраля наступил Китайский новый год, который официально сменил непростой год Крысы на Металлического Быка. Кенни Ху — мастер фэншуя, геомант... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T06:33

2021-02-14T06:33

2021-02-14T06:33

знаки зодиака

гороскоп

стиль жизни

китайский новый год

культура

астрология

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. С 11 на 12 февраля наступил Китайский новый год, который официально сменил непростой год Крысы на Металлического Быка. Кенни Ху — мастер фэншуя, геомант (специалист по гаданию с помощью земли, песка и камней. — Прим. ред.) и эксперт по астрологии рассказал, что ждет каждый знак зодиака по китайскому гороскопу в 2021-м году, сообщает Malay Mail. Быки (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937) могут столкнуться с разными препятствиями. В это время важно сосредоточиться и не сдаваться. Эксперт рекомендует соблюдать осторожность в мае, июле, сентябре и октябре. В плане карьеры 2021-й год тоже будет непростым. Решаться на какие-то серьезные изменения в работе не стоит. Сюда же относится денежный вопрос. Ху советует систематически контролировать расходы. Из-за плотного графика личную жизнь устроить будет сложно. У Тигров (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938) в 2021-м году будет много радостных событий. Например, в августе и сентябре их могут повысить на работе. В наступившем году у Тигров также повысятся шансы встретить любовь и заключить брак. Чтобы год был еще более удачным, Кенни Ху советует не тратить много времени на развлечения и быть смелыми, когда речь идет о бизнесе или карьере. Кроликам (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939) будет тяжело в 2021-м году, утверждает эксперт. Но все проблемы они смогут решить, если проявят осторожность. Работу пока не надо менять так же, как и начинать бизнес. Ху рекомендует обратить внимание на здоровье, особенно в марте, сентябре и декабре. В отношениях постоянно поддерживайте диалог, чтобы избежать недопонимания с партнером. А чтобы в доме было больше положительной энергии, расставьте декоративные элементы в фиолетовых и красных тонах в северо-восточной части помещения. Кенни Ху прогнозирует Драконам (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940) много праздников и других радостей. В новом году представители этого знака будут себя прекрасно чувствовать, но некоторую осторожность все-таки стоит соблюсти в июне и декабре. В июле, сентябре и ноябре увеличатся шансы на карьерный рост, в основном для женщин. Наступивший год — идеальное время, чтобы копить деньги и богатеть, особенно в августе и сентябре, а еще жениться. Змеям (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941) надо быть аккуратнее с любыми начинаниями, так как в новом году их будут окружать юридические проблемы и непорядочные люди. И тем не менее в карьере все сложится удачно. В мае, сентябре и ноябре, по мнению Кенни Ху, Змей ждут разные улучшения в карьере. Главное, не менять работу в первой половине года. В отношениях будет много споров и разногласий с партнером. Чтобы остаться с близким человеком, эксперт советует контролировать эмоции и не принимать сразу радикальные решения. У Лошадей (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942) год будет наполнен счастливыми моментами и любовными романами. Однако, по словам эксперта, представителям этого знака нужно позаботиться о здоровье, особенно о зубах, зрении, кровообращении и эмоциональном состоянии. В работе и бизнесе тоже лучше соблюдать осторожность и избегать поспешных решений. Козам (Овцам) (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943) нужно готовиться к тому, что в этом году многие проблемы им придется решать в одиночку, в том числе и финансовые. Ху советует следить за расходами в феврале и июле, а в марте не принимать серьезных решений. Обезьянам (2016, 2004, 1992, 1980, 1968,1956, 1944) 2021 год принесет стабильность и удачу. В феврале и октябре улучшится финансовое состояние. В этом году Обезьянам желательно запланировать свадьбу, помолвку или даже рождение ребенка. Но в декабре следует быть осторожными, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем. Петухи (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945), по словам эксперта, станут лидерами. Новый год наполнит представителей этого знака положительной энергией, которая поможет им построить карьеру и бизнес, особенно в мае и октябре. Однако в марте и сентябре Кенни Ху рекомендует обратить внимание на здоровье, особенно во время поездок и путешествий. Увы, для отношений 2021 года будет не лучшим. Поэтому Петухам лучше сохранять спокойствие и поддерживать хорошее общение с окружающими. Для Собак (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934) наступивший год — благоприятное время, чтобы строить карьеру. Главное, сосредоточиться на этом. Кенни Ху утверждает, что представители этого знака могут смело планировать переезд офиса, ремонт или открытие новых предприятий. В любви тоже все будет складываться удачно — на горизонте "сладкие отношения". Но все же в 2021-м лучше сделать акцент на карьерном росте и не тратить много времени на развлечения. Свиней (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935) на протяжении всего года будут окружать токсичные люди. Из-за этого они могут столкнуться с проблемами на работе. В данном случае важно оставаться дипломатами, особенно в первые шесть месяцев наступившего года и не менять работу. Кенни Ху акцентирует внимание на марте. В этом месяце лучше не принимать серьезных решений. Крыс (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936) ожидает много хороших новостей, поскольку все прошлые проблемы отступят. Кенни Ку советует заботиться о здоровье и быть осторожными во время путешествий и в дороге, особенно в июне и декабре. В работе Крыс ждет повешение в карьере или зарплате. Скорее всего в августе. В любви тоже повезет. Не исключено, что представители этого знака выйдут замуж или женятся. Тем, у кого есть пара, стоит остерегаться любых сторонних связей.

https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html

https://ria.ru/20201220/goroskop-1589955651.html

https://ria.ru/20201206/goroskop-1587731072.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/astrolog-1590722853.html

https://ria.ru/20210108/fengshui-1591357263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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знаки зодиака, гороскоп, стиль жизни, китайский новый год, астрология