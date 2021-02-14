https://ria.ru/20210214/google-1597319129.html

Украина хочет подчинить себе Google. Что теперь будет

Украина хочет подчинить себе Google. Что теперь будет

В ближайшее время в украинском парламенте должен быть рассмотрен законопроект № 4184 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части введения налога на... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:00

2021-02-14T07:56

россия

дональд трамп

google

еврокомиссия

евросоюз

apple

владимир зеленский

белоруссия

норвегия

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В ближайшее время в украинском парламенте должен быть рассмотрен законопроект № 4184 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части введения налога на добавленную стоимость (НДС) для так называемых мировых технологических гигантов. Или, проще говоря, должна состояться попытка внедрения "налога на Google".Вообще-то, косвенными налогами (в частности, НДС) операции технологических гигантов обложили уже все кому не лень. Некоторые страны начинают взимать и прямые налоги (то есть налог на прибыль или доход) даже без регистрации представительств таких компаний в стране. Но в случае с Украиной такое предложение выглядит неожиданным сразу по двум причинам. Во-первых, это разумно, а разумные шаги — не конек постмайданной власти. Во-вторых, это попытка получить хоть что-то для украинского бюджета за счет компаний, штаб-квартиры которых находятся в Соединенных Штатах. А для нынешней украинской власти это — сакральное место, куда можно отправлять подношения, в крайнем случае, где можно просить взаймы, но никак не требовать каких-то выплат…Пожалуй, рассмотрение этого законопроекта должно продемонстрировать, имеются ли хоть какие-то пределы у тех унижений, которыми "западные партнеры" раз за разом заботливо подвергают Незалежную. Или пределов, то бишь дна, нет.Проблемы, связанные с деятельностью технологических гигантов, достаточно понятны и очевидны. Работают эти монстры по всему миру, то есть практически во всех странах. При этом налоги в подавляющем большинстве юрисдикций не платят вообще либо платят в мизерном размере. Да что там в большинстве стран — они и в родной-то гавани используют любые ухищрения, чтобы не платить. По поводу чего, кстати, неоднократно удостаивались взбучки от Дональда Трампа в период его президентства. И в итоге даже что-то были вынуждены дома заплатить. За что потом с Трампом поквитались по полной, подыграв демократам и выкинув его из медиапространства.Такая ситуация на протяжении уже даже не годов, а десятилетий приводит к тому, что эти корпорации зарабатывают огромные деньги на отдельных рынках и при этом не платят на этих рынках никаких налогов. Например, из открытых источников известно, что в 2019 году Amazon в одной только Франции зафиксировал прибыль в 25 миллиардов евро, но налогов там практически не платил. А Apple, согласно выводам Еврокомиссии, платит из своей европейской прибыли по 50 евро на каждый заработанный миллион. Это искажает конкурентную среду, фактически на корню уничтожая и более мелкие местные компании, и традиционный бизнес, — если, например, речь идет о торговле. Это с одной стороны. А с другой — позволяет технологическим гигантам бесконтрольно зарабатывать баснословные деньги. Что в итоге привело к тому, что они не только превзошли по масштабам финансовых возможностей большинство государств мира, но и к тому, что они начинают диктовать свою волю в глобальном масштабе. И способствование бунтам и переворотам, с одной стороны, и тотальная цензура с другой — это только видимая часть айсберга их мощи.В начале нулевых годов нынешнего века именно в Евросоюзе стали делать первые робкие шаги по привлечению технологических гигантов к налогообложению. Для начала обложили НДС операции по поставке через электронные сети программного обеспечения, а также IT-услуг в целом, плюс всяческих художественных, образовательных, спортивных и прочих программ. Позже сфера налогооблагаемых операций неуклонно расширялась, охватив к 2021 году самые жирные куски — поставки товаров и рекламы. К ЕС сначала стали присоединяться другие европейские государства (Норвегия, Исландия), а позже и прочие страны мира. С 2017 года НДС по операциям поставок электронных услуг ввели в России, с 2018-го — в Белоруссии. Сегодня около 80 стран в той или иной мере взимают НДС с операций технологических гигантов.Лет пять назад разные страны всерьез занялись введением и прямых налогов по отношению к технологическим гигантам. Как правило, речь идет о налоге на доход — в связи со сложностями контроля расходов, а следовательно, и расчета прибыли. Ставки варьируются в широком диапазоне — от 1,5% до 15%. Отличается и полный перечень облагаемых доходов. Кстати, первым такой налог ввел Тайвань. Среди первопроходцев были также Уругвай, Словакия, Пакистан и Зимбабве. Из крупных стран первой такой налог по ставке три процента ввела Франция, планировавшая собрать в 2020 году 450 миллионов евро поступлений. Американцы (в том числе в лице Трампа) повозмущались, поугрожали, но смирились. Ныне уже более 20 стран облагают доходы технологических гигантов, полученные на своей территории. В России пока доходы таких компаний налогом не облагаются, вопрос застрял на стадии обсуждения.На Украине из компаний-гигантов какие-то налоги платит, по сути, только Google. И только потому, что самостоятельно зарегистрировал свое представительство в стране — ООО "Гугл". Но масштабы платежей более чем скромные. Например, в 2018 году ООО "Гугл" заплатило 31 миллион гривен налога на прибыль — при доходах, которые оцениваются минимум в 2,5 миллиарда гривен. Впрочем, остальные гиганты не платят в украинский бюджет вообще ничего. Хотя не только активно зарабатывают, но еще и активно даже не участвуют, а скорее направляют политическую жизнь страны.В готовящемся к рассмотрению в Раде законопроекте предлагается облагать НДС "нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины".То есть речь идет о самой мягкой форме налогообложения, которая применяется почти в сотне стран и не препятствует технологическим гигантам выводить прибыль с Украины без налогообложения. В случае с любой другой страной, наверное, вопросов с принятием подобного закона не возникло бы. Но на Украине первая попытка его принятия, предпринятая в конце 2019-го — начале 2020 года, провалилась. В том числе и под крики "соросят" о том, что нельзя облагать налогом святых людей — испортим инвестиционный климат, и все инвесторы и инвестиции от нас уйдут. При этом, разумеется, никто не говорит о том, что никаких инвестиций, конечно, на Украину никто не везет, поэтому как бы и уходить некому и нечему.Еще более показателен пример с попыткой протолкнуть закон хотя бы о минимальной поддержке собственного машиностроения путем принятия требований по локализации производства при осуществлении государственных закупок. Требований, надо сказать, минимальных (от десяти до тридцати процентов), и только к ограниченному перечню товаров, в производстве которых Украина еще не утратила компетенций. Более того, закон оставлял возможности для его обхода, например, при закупках за кредитные средства. И тем не менее коллективный Запад показательно вытер ноги даже о столь скромные намерения украинцев, попросту запретив принимать подобные нормы. И вот 21 января Владимир Зеленский призвал не принимать эти изменения, поскольку они якобы нарушают договоренности с ЕС. На самом же деле они если что и нарушали, то тотальный вассалитет Украины перед Западом, который не предполагает вообще никаких действий вне следования заданному курсу на уничтожение промышленного производства с относительно высокой добавленной стоимостью. История с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич", кстати, тоже из той же серии.В этой связи введение или невведение Украиной уже широко применяемого и в Африке, и в Азии обложения операций технологических гигантов НДС станет своеобразной лакмусовой бумажкой того, является ли колониальный статус Украины низшим из всех возможных.

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

россия, дональд трамп, google, еврокомиссия, евросоюз, apple, владимир зеленский, белоруссия, норвегия, украина, авторы, в мире