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В Саратове трое человек отравились угарным газом
В Саратове трое человек отравились угарным газом
Семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, госпитализирована в Саратове с признаками отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T23:12
2021-02-14T23:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, госпитализирована в Саратове с признаками отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, вечером в субботу в квартире дома по Крымскому проезду в Саратове 47-летняя женщина в ванной комнате пожаловалась на ухудшение самочувствия, в это время 53-летний глава семьи на кухне также отметил резкое ухудшение состояния, их трехлетняя дочь в это время спала, а со стороны 16-летнего сына жалоб на самочувствие не поступало. Юноша вызвал "скорую", которая госпитализировала его родителей и сестру в связи с подозрениями на отравление угарным газом."Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни имеется проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и женщины, водонагреватель был включен. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове трое человек отравились угарным газом

23:12 14.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, госпитализирована в Саратове с признаками отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в субботу в квартире дома по Крымскому проезду в Саратове 47-летняя женщина в ванной комнате пожаловалась на ухудшение самочувствия, в это время 53-летний глава семьи на кухне также отметил резкое ухудшение состояния, их трехлетняя дочь в это время спала, а со стороны 16-летнего сына жалоб на самочувствие не поступало. Юноша вызвал "скорую", которая госпитализировала его родителей и сестру в связи с подозрениями на отравление угарным газом.
"Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни имеется проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и женщины, водонагреватель был включен. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
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