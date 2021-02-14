https://ria.ru/20210214/gaz-1597462456.html
В Саратове трое человек отравились угарным газом
В Саратове трое человек отравились угарным газом
Семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, госпитализирована в Саратове с признаками отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T23:12
2021-02-14T23:12
2021-02-14T23:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, госпитализирована в Саратове с признаками отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, вечером в субботу в квартире дома по Крымскому проезду в Саратове 47-летняя женщина в ванной комнате пожаловалась на ухудшение самочувствия, в это время 53-летний глава семьи на кухне также отметил резкое ухудшение состояния, их трехлетняя дочь в это время спала, а со стороны 16-летнего сына жалоб на самочувствие не поступало. Юноша вызвал "скорую", которая госпитализировала его родителей и сестру в связи с подозрениями на отравление угарным газом."Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни имеется проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и женщины, водонагреватель был включен. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210210/gaz-1596865120.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия