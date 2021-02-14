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Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме вылилась вода
Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме вылилась вода
Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T07:41
2021-02-14T07:43
япония
в мире
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выявили, что незначительное количество воды расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.Как сообщается в пресс-релизе компании, на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из бассейна с отработавшим ядерным топливом на пол вылилось около 160 миллилитров воды. Из другого бассейна расплескалось около 1,4 литра жидкости."Расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива", - подчеркивается в релизе.Кроме этого, по данным телеканала NHK, на пятом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1" в результате толчков из бассейна с отработавшим ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока – около 1,6 литра.Кроме этого, было зафиксировано, что еще 600 миллилитров воды вытекло из бассейна, общего для пятого и шестого энергоблоков.Телеканал уточняет, что инцидент не представляет собой опасности для окружающей среды, так как объемы расплескавшейся воды слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в жидкости слишком низкое.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 124 человек. Более половины из пострадавших – 66 человек – приходится на префектуру Фукусима. О жертвах пока не сообщается.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/fukusima-1580168256.html
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япония, в мире

Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме вылилась вода

07:41 14.02.2021 (обновлено: 07:43 14.02.2021)
 
© Фото : Kyushu UniversityУченые берут образцы грунта
Ученые берут образцы грунта - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Фото : Kyushu University
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выявили, что незначительное количество воды расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.
Как сообщается в пресс-релизе компании, на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из бассейна с отработавшим ядерным топливом на пол вылилось около 160 миллилитров воды. Из другого бассейна расплескалось около 1,4 литра жидкости.
"Расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива", - подчеркивается в релизе.
Кроме этого, по данным телеканала NHK, на пятом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1" в результате толчков из бассейна с отработавшим ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока – около 1,6 литра.
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Кроме этого, было зафиксировано, что еще 600 миллилитров воды вытекло из бассейна, общего для пятого и шестого энергоблоков.
Телеканал уточняет, что инцидент не представляет собой опасности для окружающей среды, так как объемы расплескавшейся воды слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в жидкости слишком низкое.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.
По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 124 человек. Более половины из пострадавших – 66 человек – приходится на префектуру Фукусима. О жертвах пока не сообщается.
На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
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