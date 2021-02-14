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В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
Два человека обратились в медцентр в Ереване с переломами, полученными из-за паники, возникшей в субботу после землетрясения близ Еревана, сообщила... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:59
2021-02-14T14:03
минздрав армении
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Два человека обратились в медцентр в Ереване с переломами, полученными из-за паники, возникшей в субботу после землетрясения близ Еревана, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Рипсиме Хачатрян.В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий. В субботу вечером сообщалось о 25 пострадавших, получивших легкие повреждения."Ночью в (ереванский – ред.) медицинский центр Измирлян обратились два человека, получившие переломы в результате паники из-за землетрясения", - написала Хачатрян в Facebook.По ее словам, толчки также привели к камнепаду на территории ереванского национального центра психического здоровья, пострадавших нет. "Уровень аварийности здания определит министерство по чрезвычайным ситуациям", - отметила Хачатрян.
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минздрав армении, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ереван, армения, в мире

В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека

13:59 14.02.2021 (обновлено: 14:03 14.02.2021)
 
© Sputnik Armenia/TelegramЖители Еревана вышли на улицу после землетрясения
Жители Еревана вышли на улицу после землетрясения - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Sputnik Armenia/Telegram
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Два человека обратились в медцентр в Ереване с переломами, полученными из-за паники, возникшей в субботу после землетрясения близ Еревана, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Рипсиме Хачатрян.
В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий. В субботу вечером сообщалось о 25 пострадавших, получивших легкие повреждения.
"Ночью в (ереванский – ред.) медицинский центр Измирлян обратились два человека, получившие переломы в результате паники из-за землетрясения", - написала Хачатрян в Facebook.
По ее словам, толчки также привели к камнепаду на территории ереванского национального центра психического здоровья, пострадавших нет. "Уровень аварийности здания определит министерство по чрезвычайным ситуациям", - отметила Хачатрян.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Минздрав АрменииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕреванАрменияВ мире
 
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