https://ria.ru/20210214/erevan-1597419307.html

В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека

В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека

Два человека обратились в медцентр в Ереване с переломами, полученными из-за паники, возникшей в субботу после землетрясения близ Еревана, сообщила... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T13:59

2021-02-14T13:59

2021-02-14T14:03

минздрав армении

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Два человека обратились в медцентр в Ереване с переломами, полученными из-за паники, возникшей в субботу после землетрясения близ Еревана, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Рипсиме Хачатрян.В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий. В субботу вечером сообщалось о 25 пострадавших, получивших легкие повреждения."Ночью в (ереванский – ред.) медицинский центр Измирлян обратились два человека, получившие переломы в результате паники из-за землетрясения", - написала Хачатрян в Facebook.По ее словам, толчки также привели к камнепаду на территории ереванского национального центра психического здоровья, пострадавших нет. "Уровень аварийности здания определит министерство по чрезвычайным ситуациям", - отметила Хачатрян.

https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597349375.html

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минздрав армении, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ереван, армения, в мире