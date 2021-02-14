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В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
Четыре летальных случая от лихорадки Эбола было зарегистрировано в Гвинее впервые с 2016 года в результате новой вспышки болезни в Западной Африке, сообщает... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T04:01
2021-02-14T05:23
вирус эбола
гвинея
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Четыре летальных случая от лихорадки Эбола было зарегистрировано в Гвинее впервые с 2016 года в результате новой вспышки болезни в Западной Африке, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Реми Ламаха."Уже выявлено четыре летальных случая от геморрагической лихорадки Эбола в юго-восточной провинции (Гвинеи - ред.) Нзерекоре", - заявил он.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил позже в Twitter, что организации известны два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее.Ранее сообщалось, что новый случай заболевания лихорадкой Эбола был зафиксирован в начале февраля в Демократической республике Конго (ДРК), где, как заявляла в ноябре ВОЗ, завершилась 11-я вспышка Эболы. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/kongo-1596410372.html
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вирус эбола, гвинея, в мире

В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы

04:01 14.02.2021 (обновлено: 05:23 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Четыре летальных случая от лихорадки Эбола было зарегистрировано в Гвинее впервые с 2016 года в результате новой вспышки болезни в Западной Африке, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Реми Ламаха.
"Уже выявлено четыре летальных случая от геморрагической лихорадки Эбола в юго-восточной провинции (Гвинеи - ред.) Нзерекоре", - заявил он.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил позже в Twitter, что организации известны два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее.

"ВОЗ получила сведения о двух предполагаемых случаях заболевания Эболой в Гвинее. Сейчас проводятся проверочные тестирования", - заявил глава ВОЗ, пообещав содействие отделению организации в Гвинее и регионального бюро организации в Африке.

Ранее сообщалось, что новый случай заболевания лихорадкой Эбола был зафиксирован в начале февраля в Демократической республике Конго (ДРК), где, как заявляла в ноябре ВОЗ, завершилась 11-я вспышка Эболы.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Сотрудник НИИ в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 19:02
В провинции в Конго выявили новый случай заболевания Эболой
 
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