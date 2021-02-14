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Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" в резких и оскорбительных тонах высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T03:59
2021-02-14T03:59
оппозиционная платформа - за жизнь
остап дроздов
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" в резких и оскорбительных тонах высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы.В начале февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. "Одноклеточные господа утратили свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", - заявил Дроздов.По его утверждению, зрители закрытых телеканалов являются "дремучими и неадекватными гражданскими крысами", и "таких людей", по его словам, миллионы. "Таких людей иначе как убогими на самом деле назвать невозможно", – добавил он.Депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений телеведущего.Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
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оппозиционная платформа - за жизнь, остап дроздов, владимир зеленский, украина, в мире

Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"

03:59 14.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" в резких и оскорбительных тонах высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы.
В начале февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
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"Одноклеточные господа утратили свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", - заявил Дроздов.
По его утверждению, зрители закрытых телеканалов являются "дремучими и неадекватными гражданскими крысами", и "таких людей", по его словам, миллионы. "Таких людей иначе как убогими на самом деле назвать невозможно", – добавил он.
Депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений телеведущего.
Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньОстап ДроздовВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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