https://ria.ru/20210214/drozdov-1597390859.html

Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"

Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" в резких и оскорбительных тонах высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T03:59

2021-02-14T03:59

2021-02-14T03:59

оппозиционная платформа - за жизнь

остап дроздов

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" в резких и оскорбительных тонах высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы.В начале февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. "Одноклеточные господа утратили свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", - заявил Дроздов.По его утверждению, зрители закрытых телеканалов являются "дремучими и неадекватными гражданскими крысами", и "таких людей", по его словам, миллионы. "Таких людей иначе как убогими на самом деле назвать невозможно", – добавил он.Депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений телеведущего.Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".

https://ria.ru/20210213/ukraina-1597321454.html

https://ria.ru/20210212/zapret-1597248692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, остап дроздов, владимир зеленский, украина, в мире