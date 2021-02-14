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Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T20:36
2021-02-14T22:27
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал — "несмотря ни на что" — не бросать Донбасс. Глава ДНР сказал, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности."Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название "Русский Донбасс", — добавил он, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики.Пушилин выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Украину прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.
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Путин: "Донбасс мы не бросим"
"Донбасс мы не бросим, но прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях любого нашего шага", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ.
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, украина, в мире

Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

20:36 14.02.2021 (обновлено: 22:27 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал — "несмотря ни на что" — не бросать Донбасс.

"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", — заявил Пушилин радиостанции "Говорит Москва".

Глава ДНР сказал, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.
"Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название "Русский Донбасс", — добавил он, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.
Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики.
"Мы должны быть вместе с Россией", — заявил политик.
Пушилин выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".
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Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Украину прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.
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