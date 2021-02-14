https://ria.ru/20210214/donbass-1597453146.html

Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T20:36

2021-02-14T20:36

2021-02-14T22:27

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал — "несмотря ни на что" — не бросать Донбасс. Глава ДНР сказал, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности."Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название "Русский Донбасс", — добавил он, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики.Пушилин выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Украину прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.

https://ria.ru/20210129/donbass-1595109590.html

донецкая народная республика

украина

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Путин: "Донбасс мы не бросим" "Донбасс мы не бросим, но прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях любого нашего шага", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T20:36 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, украина, в мире