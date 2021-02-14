https://ria.ru/20210214/donbass-1597445208.html

В ЛНР заявили, что украинские силовики подорвались на своих же минах

В ЛНР заявили, что украинские силовики подорвались на своих же минах

Трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:42

2021-02-14T18:42

2021-02-14T21:40

руслан хомчак

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее украинские силовики информировали, что в воскресенье трое военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское в Донбассе. Расследовать их гибель президент Владимир Зеленский направил министра обороны Андрея Тарана и главу Генштаба Руслана Хомчака."Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины, - ред.) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны", - заявил Осадчий.Он уточнил, что, по данным Народной милиции, у прибывших украинских силовиков не было уточненных карт минных полей. "Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады (ВС Украины - ред.)", - отметил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.По данным Осадчего, один украинский силовик погиб на месте, а двое скончались от ранений, не дождавшись оказания медицинской помощи.В Донбассе в июле прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210214/kravchuk-1597435807.html

https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html

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луганская народная республика

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руслан хомчак, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, в мире