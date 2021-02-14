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В ЛНР заявили, что украинские силовики подорвались на своих же минах
В ЛНР заявили, что украинские силовики подорвались на своих же минах
Трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:42
2021-02-14T21:40
руслан хомчак
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее украинские силовики информировали, что в воскресенье трое военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское в Донбассе. Расследовать их гибель президент Владимир Зеленский направил министра обороны Андрея Тарана и главу Генштаба Руслана Хомчака."Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины, - ред.) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны", - заявил Осадчий.Он уточнил, что, по данным Народной милиции, у прибывших украинских силовиков не было уточненных карт минных полей. "Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады (ВС Украины - ред.)", - отметил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.По данным Осадчего, один украинский силовик погиб на месте, а двое скончались от ранений, не дождавшись оказания медицинской помощи.В Донбассе в июле прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210214/kravchuk-1597435807.html
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руслан хомчак, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, в мире

В ЛНР заявили, что украинские силовики подорвались на своих же минах

18:42 14.02.2021 (обновлено: 21:40 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие в Луганской области
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее украинские силовики информировали, что в воскресенье трое военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское в Донбассе. Расследовать их гибель президент Владимир Зеленский направил министра обороны Андрея Тарана и главу Генштаба Руслана Хомчака.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
Вчера, 17:02
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
"Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины, - ред.) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, у прибывших украинских силовиков не было уточненных карт минных полей. "Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады (ВС Украины - ред.)", - отметил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.
По данным Осадчего, один украинский силовик погиб на месте, а двое скончались от ранений, не дождавшись оказания медицинской помощи.
В Донбассе в июле прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:58
Захарова заявила, что Киев упустил шанс на мир в Донбассе
 
Руслан ХомчакДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ мире
 
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