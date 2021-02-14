Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210214/donbass-1597423456.html
Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T14:45
2021-02-14T18:51
донбасс
арсен аваков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg
КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться на место происшествия."Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.При этом как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий, украинские военные подорвались на минах, ранее установленных их же сослуживцами — у силовиков не было уточненных карт минных полей. По данным Осадчего, один военнослужащий погиб на месте, двое скончались от ранений, не дождавшись медицинской помощи.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html
https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_cfcde6652dae685dad74a631c759816e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, арсен аваков, украина, в мире

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

14:45 14.02.2021 (обновлено: 18:51 14.02.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".
Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться на место происшествия.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 19:22
Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца
"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.
При этом как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий, украинские военные подорвались на минах, ранее установленных их же сослуживцами — у силовиков не было уточненных карт минных полей. По данным Осадчего, один военнослужащий погиб на месте, двое скончались от ранений, не дождавшись медицинской помощи.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".
Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:58
Захарова заявила, что Киев упустил шанс на мир в Донбассе
 
ДонбассАрсен АваковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния