https://ria.ru/20210214/donbass-1597423456.html

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T14:45

2021-02-14T14:45

2021-02-14T18:51

донбасс

арсен аваков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться на место происшествия."Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.При этом как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий, украинские военные подорвались на минах, ранее установленных их же сослуживцами — у силовиков не было уточненных карт минных полей. По данным Осадчего, один военнослужащий погиб на месте, двое скончались от ранений, не дождавшись медицинской помощи.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html

https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, арсен аваков, украина, в мире