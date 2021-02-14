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Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T14:45
2021-02-14T14:45
2021-02-14T18:51
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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться на место происшествия."Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.При этом как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий, украинские военные подорвались на минах, ранее установленных их же сослуживцами — у силовиков не было уточненных карт минных полей. По данным Осадчего, один военнослужащий погиб на месте, двое скончались от ранений, не дождавшись медицинской помощи.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, арсен аваков, украина, в мире
КИЕВ, 14 фев — РИА Новости.
Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе
, сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".
Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ
. Президент Украины Владимир Зеленский
поручил министру обороны Андрею Тарану
и главе Генштаба Руслану Хомчаку
срочно отправиться на место происшествия.
"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.
При этом как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий, украинские военные подорвались на минах, ранее установленных их же сослуживцами — у силовиков не было уточненных карт минных полей. По данным Осадчего, один военнослужащий погиб на месте, двое скончались от ранений, не дождавшись медицинской помощи.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".
Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
.
Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.