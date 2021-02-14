https://ria.ru/20210214/domodedovo-1597400722.html
Аэропорт Домодедово за сутки аномального снегопада обслужил 321 рейс
Аэропорт Домодедово за сутки аномального снегопада обслужил 321 рейс
Московский аэропорт "Домодедово" за сутки аномального снегопада обслужил 321 рейс, пассажиры восьми рейсов пока ожидают вылета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T09:39
2021-02-14T09:39
2021-02-14T10:05
яндекс.расписание
домодедово (аэропорт)
москва
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" за сутки аномального снегопада обслужил 321 рейс, пассажиры восьми рейсов пока ожидают вылета, сообщает пресс-служба авиагавани."За минувшие сутки аномального снегопада аэропорт "Домодедово" обслужил 321 рейс. Пассажиры восьми рейсов пока ожидают вылета", - говорится в сообщении.Службы аэропорта по-прежнему работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания.По данным сервиса "Яндекс.Расписание", сейчас в "Домодедово" 59 рейсов задержано, два отменено.Проблемы с вылетом из "Домодедово" начались в субботу утром. Днем корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в московском регионе. В пресс-службе "Домодедово" позднее заявили РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.
https://ria.ru/20210213/aeroport-1597373584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Количество задержанных рейсов в аэропорту "Домодедово" растет с каждым часом
Вылеты подавляющего большинства самолетов из московского аэропорта "Домодедово" снова переносятся, на табло все строчки показывают задержку, при этом количество пассажиров в залах аэропорта увеличивается. Проблемы с вылетом начались еще утром, многие пассажиры ждут уже более 10-12 часов. Днём корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в Московском регионе. Администрация "Домодедово" позднее заявила РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.
2021-02-14T09:39
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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яндекс.расписание, домодедово (аэропорт), москва, общество