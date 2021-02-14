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Глава Минфина рассказал, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Глава Минфина рассказал, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, заявил министр финансов Антон Силуанов в передаче... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T15:48

2021-02-14T15:48

2021-02-14T16:55

россия

антон силуанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, заявил министр финансов Антон Силуанов в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".По словам Силуанова, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений, но рынок акций — "это как взлеты, так и падения" стоимости ценных бумаг."Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет", — подчеркнул глава Минфина.Он напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента Владимира Путина, который дал правительству установку не допустить обмана простых граждан."Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт", — добавил министр.В январе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года введут обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.

https://ria.ru/20210202/vklady-1595595453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика