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Глава Минфина рассказал, куда вложить деньги с гарантированным доходом
Глава Минфина рассказал, куда вложить деньги с гарантированным доходом
Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, заявил министр финансов Антон Силуанов в передаче... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:48
2021-02-14T16:55
россия
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, заявил министр финансов Антон Силуанов в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".По словам Силуанова, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений, но рынок акций — "это как взлеты, так и падения" стоимости ценных бумаг."Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет", — подчеркнул глава Минфина.Он напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента Владимира Путина, который дал правительству установку не допустить обмана простых граждан."Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт", — добавил министр.В январе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года введут обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.
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россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Глава Минфина рассказал, куда вложить деньги с гарантированным доходом

15:48 14.02.2021 (обновлено: 16:55 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, заявил министр финансов Антон Силуанов в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения. <...> Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", — сказал он.

По словам Силуанова, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений, но рынок акций — "это как взлеты, так и падения" стоимости ценных бумаг.
"Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет", — подчеркнул глава Минфина.
Он напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента Владимира Путина, который дал правительству установку не допустить обмана простых граждан.
"Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт", — добавил министр.
В январе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года введут обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.
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РоссияАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
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