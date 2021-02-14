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Дочь Билла Гейтса пошутила о "чипировании" после прививки от COVID-19
Дочь Билла Гейтса пошутила о "чипировании" после прививки от COVID-19
Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса, после чего пошутила о "теориях заговора". РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:46
2021-02-14T16:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
microsoft corporation
билл гейтс
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса, после чего пошутила о "теориях заговора".Девушка объяснила, что получила возможность вакцинироваться, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что миллиардер хочет чипировать население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Он, в свою очередь, подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
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коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире

Дочь Билла Гейтса пошутила о "чипировании" после прививки от COVID-19

15:46 14.02.2021 (обновлено: 16:11 14.02.2021)
 
© @jenniferkgates/Instagram Дженнифер Гейтс после прививки от коронавируса
 Дженнифер Гейтс после прививки от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© @jenniferkgates/Instagram
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МОСКВА, 14 февРИА Новости. Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса, после чего пошутила о "теориях заговора".
"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!" — написала она в Instagram.
Девушка объяснила, что получила возможность вакцинироваться, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.
С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что миллиардер хочет чипировать население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Он, в свою очередь, подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
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