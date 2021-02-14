https://ria.ru/20210214/chipirovanie-1597427611.html

Дочь Билла Гейтса пошутила о "чипировании" после прививки от COVID-19

Дочь Билла Гейтса пошутила о "чипировании" после прививки от COVID-19

Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса, после чего пошутила о "теориях заговора". РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T15:46

2021-02-14T15:46

2021-02-14T16:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

microsoft corporation

билл гейтс

сша

в мире

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса, после чего пошутила о "теориях заговора".Девушка объяснила, что получила возможность вакцинироваться, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что миллиардер хочет чипировать население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Он, в свою очередь, подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.

https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире