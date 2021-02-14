https://ria.ru/20210214/bitkoin-1597398262.html

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 49 тысяч долларов

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 49 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин (Bitcoin) — в ходе торгов ушла за отметку в 49 тысяч долларов. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T09:07

2021-02-14T09:07

2021-02-14T13:35

биткоин

экономика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Самая популярная криптовалюта мира — биткоин (Bitcoin) — в ходе торгов ушла за отметку в 49 тысяч долларов.Биткоин побил исторический рекорд. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7 процента.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене более чем на три процента — до 49 300 долларов.Активный рост стоимости этой криптовалюты начался еще в понедельник, 8 февраля, после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.До этого биткоин взлетал в цене во второй половине декабря. Так, 16-го числа криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596636386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика