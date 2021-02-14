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Баскетбольное шоу Матч всех звезд прошло при поддержке ВТБ
Баскетбольное шоу Матч всех звезд прошло при поддержке ВТБ
Баскетбольный Матч всех звёзд, который в пятый раз в истории турнира провела Единая Лига ВТБ, в этом году был посвящён Дню всех влюблённых, сообщает ВТБ. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T20:55
2021-02-14T20:55
россия
единая лига втб
матч звезд
втб
новости компаний - экономика
баскетбол
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спорт
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Баскетбольный Матч всех звёзд, который в пятый раз в истории турнира провела Единая Лига ВТБ, в этом году был посвящён Дню всех влюблённых, сообщает ВТБ.Воскресный матч лучших игроков, отобранных в ходе голосования болельщиков и СМИ, завершился со счетом 183:162 в пользу команды "Звезды России". Главным тренером "Звезд России" выступил Евгений Пашутин, "Звездами мира" руководил Хавьер Паскуаль. Самым ценным игроком встречи признан российский защитник "Зенита" Виталий Фридзон. Он набрал 57 очков, реализовав 16 из 26 трехочковых бросков и установив новый рекорд результативности Матчей всех звезд.По традиции в рамках матча состоялись конкурсы трехочковых и бросков сверху. В первом лучше всех выступил Артем Комолов ("Нижний Новгород"), во втором — американский защитник Красноярского "Енисея" Таюс Бэттл. Ведущим шоу вновь стал Иван Ургант.В честь Дня всех влюбленных организаторы шоу создали комикс по мотивам шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта", адаптировав сценарий под современные реалии и добавив туда баскетбольную тематику. Главные герои – это спортсмен и его девушка. За историей развития их отношений зрители наблюдали в ходе театрального представления в нескольких частях. "В рамках программы “Спортивная Страна” ВТБ реализует поддержку российского профессионального спорта. Для нас важны не только достижения спортсменов, клубов и федераций, которых мы поддерживаем, но и в целом популяризация спорта и здорового образа жизни в России. Сегодня состоялся пятый в истории Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, и, как всегда, организаторы подготовили запоминающееся шоу, приуроченное на этот раз ко Дню всех влюбленных. Билеты на Матч Звезд были распроданы полностью, и такой интерес к мероприятию говорит о том, что мы работаем в правильном направлении", — привели в банке комментарий старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.
https://rsport.ria.ru/20210214/fridzon-1597450236.html
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россия, единая лига втб, матч звезд, втб, новости компаний - экономика, баскетбол, олимпийские игры, спорт

Баскетбольное шоу Матч всех звезд прошло при поддержке ВТБ

20:55 14.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Баскетбольный Матч всех звёзд, который в пятый раз в истории турнира провела Единая Лига ВТБ, в этом году был посвящён Дню всех влюблённых, сообщает ВТБ.
Воскресный матч лучших игроков, отобранных в ходе голосования болельщиков и СМИ, завершился со счетом 183:162 в пользу команды "Звезды России".
Главным тренером "Звезд России" выступил Евгений Пашутин, "Звездами мира" руководил Хавьер Паскуаль.
Самым ценным игроком встречи признан российский защитник "Зенита" Виталий Фридзон. Он набрал 57 очков, реализовав 16 из 26 трехочковых бросков и установив новый рекорд результативности Матчей всех звезд.
Встреча игроков сборной России по баскетболу с болельщиками - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
Вчера, 19:58
Фридзон признан самым ценным игроком Матча звезд Единой лиги ВТБ
По традиции в рамках матча состоялись конкурсы трехочковых и бросков сверху. В первом лучше всех выступил Артем Комолов ("Нижний Новгород"), во втором — американский защитник Красноярского "Енисея" Таюс Бэттл. Ведущим шоу вновь стал Иван Ургант.
В честь Дня всех влюбленных организаторы шоу создали комикс по мотивам шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта", адаптировав сценарий под современные реалии и добавив туда баскетбольную тематику. Главные герои – это спортсмен и его девушка. За историей развития их отношений зрители наблюдали в ходе театрального представления в нескольких частях.
"В рамках программы “Спортивная Страна” ВТБ реализует поддержку российского профессионального спорта. Для нас важны не только достижения спортсменов, клубов и федераций, которых мы поддерживаем, но и в целом популяризация спорта и здорового образа жизни в России. Сегодня состоялся пятый в истории Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, и, как всегда, организаторы подготовили запоминающееся шоу, приуроченное на этот раз ко Дню всех влюбленных. Билеты на Матч Звезд были распроданы полностью, и такой интерес к мероприятию говорит о том, что мы работаем в правильном направлении", — привели в банке комментарий старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.
Баскетбол. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
Вчера, 19:09
Бэттл выиграл конкурс бросков сверху в Матче звезд Лиги ВТБ
 
РоссияЕдиная Лига ВТБМатч ЗвездВТБНовости компаний - ЭкономикаБаскетболОлимпийские игрыСпорт
 
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