https://ria.ru/20210214/aviaudary-1597390346.html
Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
Аналитики американской корпорации RAND, работающей на правительство Соединенных Штатов, признали, что авиаудары военно-воздушных сил США приводят к гибели... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T03:12
2021-02-14T03:12
2021-02-14T07:43
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аналитики американской корпорации RAND, работающей на правительство Соединенных Штатов, признали, что авиаудары военно-воздушных сил США приводят к гибели мирных жителей в Ираке и Сирии, и рекомендовали в будущем снизить потери среди гражданских лиц. Такие выводы приводятся в отчете организации.RAND опубликовала 500-страничное исследование "Воздушная война против Исламского государства"*. Работа посвящена анализу действий авиации западной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке в период с августа 2014 по март 2019 года (операция "Непоколебимая решимость").В документе отмечается, что неуправляемые бомбы следует применять только в безлюдных местах, а высокоточных боеприпасов необходимо закупить больше. Также указывается, что США нужно готовить больше наземных разведчиков-корректировщиков, обеспечивающих целеуказание для авиации.Согласно официальным данным объединенного командования коалиции на лето 2019 года, с 2014 года в результате авиаударов США и их союзников в Ираке и Сирии погибли 1319 мирных жителей. При этом по данным британской мониторинговой группы Airwars, эта цифра может быть в десять раз больше - до 13 тысяч погибших.Аналитики RAND воздержались от собственной оценки числа потерь среди мирных иракцев и сирийцев, ссылаясь на рамки своего исследования. В то же время в своем отчете они приводят данные Airwars, согласно которым только за один месяц март 2017 года в иракском Мосуле в результате авиаударов коалиции были убиты 1400 мирных жителей, что больше, чем командование коалиции указывает за весь период с 2014 по 2019 год.Аналитики отмечают, что расхождение в данных о погибших мирных жителях в докладах коалиции и в отчетах других организаций нужно дополнительно изучить, чтобы понять, "каковы стратегические последствия гражданских потерь для Соединенных Штатов и региона в целом".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/siriya-1596989173.html
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rand, сирия, сша, в мире
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Аналитики американской корпорации RAND,
работающей на правительство Соединенных Штатов, признали, что авиаудары военно-воздушных сил США
приводят к гибели мирных жителей в Ираке
и Сирии
, и рекомендовали в будущем снизить потери среди гражданских лиц. Такие выводы приводятся в отчете организации.
RAND опубликовала 500-страничное исследование "Воздушная война против Исламского государства
"*. Работа посвящена анализу действий авиации западной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке в период с августа 2014 по март 2019 года (операция "Непоколебимая решимость").
"Военно-воздушные силы США должны будут ограничить потери среди гражданского населения и нанесение сопутствующего ущерба в ходе будущих воздушных операций, в том числе при боевых действиях с практически равным противником, которые могут проходить в плотной городской среде", - говорится в выводах отчета.
В документе отмечается, что неуправляемые бомбы следует применять только в безлюдных местах, а высокоточных боеприпасов необходимо закупить больше. Также указывается, что США нужно готовить больше наземных разведчиков-корректировщиков, обеспечивающих целеуказание для авиации.
Согласно официальным данным объединенного командования коалиции на лето 2019 года, с 2014 года в результате авиаударов США и их союзников в Ираке и Сирии погибли 1319 мирных жителей. При этом по данным британской мониторинговой группы Airwars, эта цифра может быть в десять раз больше - до 13 тысяч погибших.
Аналитики RAND воздержались от собственной оценки числа потерь среди мирных иракцев и сирийцев, ссылаясь на рамки своего исследования. В то же время в своем отчете они приводят данные Airwars, согласно которым только за один месяц март 2017 года в иракском Мосуле в результате авиаударов коалиции были убиты 1400 мирных жителей, что больше, чем командование коалиции указывает за весь период с 2014 по 2019 год.
Аналитики отмечают, что расхождение в данных о погибших мирных жителях в докладах коалиции и в отчетах других организаций нужно дополнительно изучить, чтобы понять, "каковы стратегические последствия гражданских потерь для Соединенных Штатов и региона в целом".
*Террористическая организация, запрещенная в России.