https://ria.ru/20210214/armeniya-1597443359.html

МЧС Армении опровергло слухи о вероятности сильного землетрясения

МЧС Армении опровергло слухи о вероятности сильного землетрясения

МЧС Армении опровергло в воскресенье слухи о вероятности сильного землетрясения в стране. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:19

2021-02-14T18:19

2021-02-14T18:19

мчс армении

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. МЧС Армении опровергло в воскресенье слухи о вероятности сильного землетрясения в стране.В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий. Около 30 человек получили различные травмы."Уважаемые граждане, в сети распространяются слухи, что якобы на территории Республики Армения, в частности, в Ереване, ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты официально опровергает эту информацию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Отмечается, что сейсмическое напряжение гаснет, интенсивность афтершоков ослабла. "Призываем следить исключительно за официальной информацией МЧС", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210214/zemletryasenie-1597406141.html

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мчс армении, ереван, армения, в мире