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МЧС Армении опровергло слухи о вероятности сильного землетрясения
МЧС Армении опровергло слухи о вероятности сильного землетрясения
МЧС Армении опровергло в воскресенье слухи о вероятности сильного землетрясения в стране. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:19
2021-02-14T18:19
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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. МЧС Армении опровергло в воскресенье слухи о вероятности сильного землетрясения в стране.В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий. Около 30 человек получили различные травмы."Уважаемые граждане, в сети распространяются слухи, что якобы на территории Республики Армения, в частности, в Ереване, ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты официально опровергает эту информацию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Отмечается, что сейсмическое напряжение гаснет, интенсивность афтершоков ослабла. "Призываем следить исключительно за официальной информацией МЧС", - отмечается в сообщении.
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мчс армении, ереван, армения, в мире

МЧС Армении опровергло слухи о вероятности сильного землетрясения

18:19 14.02.2021
 
© Sputnik Armenia/TelegramЖители Еревана вышли на улицу после землетрясения
Жители Еревана вышли на улицу после землетрясения - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Sputnik Armenia/Telegram
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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. МЧС Армении опровергло в воскресенье слухи о вероятности сильного землетрясения в стране.
В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий. Около 30 человек получили различные травмы.
"Уважаемые граждане, в сети распространяются слухи, что якобы на территории Республики Армения, в частности, в Ереване, ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты официально опровергает эту информацию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что сейсмическое напряжение гаснет, интенсивность афтершоков ослабла. "Призываем следить исключительно за официальной информацией МЧС", - отмечается в сообщении.
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