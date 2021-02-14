https://ria.ru/20210214/advokat-1597392693.html
Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, выступавший на процессе по импичменту в сенате в команде защиты, рассказал о нападении на свой РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:32
2021-02-14T05:32
2021-02-14T05:32
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, выступавший на процессе по импичменту в сенате в команде защиты, рассказал о нападении на свой дом и поступающих угрозах убийством, сообщает издание Hill.Он рассказал, что нападавшие разбили в его доме окно и написали краской неприличные слова.Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось. Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
https://ria.ru/20210214/tramp-1597391948.html
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дональд трамп, сша, в мире