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Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, выступавший на процессе по импичменту в сенате в команде защиты, рассказал о нападении на свой РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:32
2021-02-14T05:32
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, выступавший на процессе по импичменту в сенате в команде защиты, рассказал о нападении на свой дом и поступающих угрозах убийством, сообщает издание Hill.Он рассказал, что нападавшие разбили в его доме окно и написали краской неприличные слова.Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось. Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
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дональд трамп, сша, в мире

Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством

05:32 14.02.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, выступавший на процессе по импичменту в сенате в команде защиты, рассказал о нападении на свой дом и поступающих угрозах убийством, сообщает издание Hill.
"Мой дом был атакован. Я бы не хотел вдаваться в подробности, так как это может побудить других людей сделать это еще, но вы знаете, я получил почти сто угроз убийством", - заявил адвокат.
Он рассказал, что нападавшие разбили в его доме окно и написали краской неприличные слова.
Ранее сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось. Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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