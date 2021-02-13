https://ria.ru/20210213/zhurnalist-1597361828.html
В Екатеринбурге пропал журналист телеканала "Крик ТВ"
В Екатеринбурге пропал журналист телеканала "Крик ТВ"
Журналист "Крик ТВ" Алексей Кузнецов пропал в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в субботу директор телеканала Евгений Губко. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T19:25
2021-02-13T19:25
2021-02-13T19:25
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Журналист "Крик ТВ" Алексей Кузнецов пропал в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в субботу директор телеканала Евгений Губко."Он в четверг покинул офис в 0.43. Работал ночью. Все ключи, паспорт, сумка, с которой он не расстается, карты все – все это в офисе оставил. Вышел, по камерам сегодня смотрим, он в мертвую зону вошел, и никто больше его не видел", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что намерен в ближайшее время написать заявление в полицию.По словам Губко, Кузнецов работает на телеканале около четырех месяцев и занимается освещением тематики, связанной с ФСИН.
https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html
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РИА Новости
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), екатеринбург, происшествия