https://ria.ru/20210213/zhurnalist-1597361828.html

В Екатеринбурге пропал журналист телеканала "Крик ТВ"

В Екатеринбурге пропал журналист телеканала "Крик ТВ"

Журналист "Крик ТВ" Алексей Кузнецов пропал в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в субботу директор телеканала Евгений Губко. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T19:25

2021-02-13T19:25

2021-02-13T19:25

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Журналист "Крик ТВ" Алексей Кузнецов пропал в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в субботу директор телеканала Евгений Губко."Он в четверг покинул офис в 0.43. Работал ночью. Все ключи, паспорт, сумка, с которой он не расстается, карты все – все это в офисе оставил. Вышел, по камерам сегодня смотрим, он в мертвую зону вошел, и никто больше его не видел", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что намерен в ближайшее время написать заявление в полицию.По словам Губко, Кузнецов работает на телеканале около четырех месяцев и занимается освещением тематики, связанной с ФСИН.

https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), екатеринбург, происшествия