https://ria.ru/20210213/zhaloby-1597343101.html

Украинцы написали более 600 жалоб на русскоязычных сограждан

Украинцы написали более 600 жалоб на русскоязычных сограждан

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о получении более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:28

2021-02-13T16:28

2021-02-13T16:28

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о получении более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка.На своей фейсбук-странице он отметил, что подавляющее большинство обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов, а часть связана с "нарушением прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания".Кроме того, Креминь заявил, что к нему поступила информация об использовании русского языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье, а также о нарушении языкового законодательства в сфере образования. Больше всего обращений направили жители Киева и Киевской области, уточнил омбудсмен.Парламент Украины весной 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/mvf-1597317001.html

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одесса, запорожье, украина, в мире