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Украинцы написали более 600 жалоб на русскоязычных сограждан
Украинцы написали более 600 жалоб на русскоязычных сограждан
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о получении более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:28
2021-02-13T16:28
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о получении более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка.На своей фейсбук-странице он отметил, что подавляющее большинство обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов, а часть связана с "нарушением прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания".Кроме того, Креминь заявил, что к нему поступила информация об использовании русского языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье, а также о нарушении языкового законодательства в сфере образования. Больше всего обращений&nbsp; направили жители Киева и Киевской области, уточнил омбудсмен.Парламент Украины весной 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
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одесса, запорожье, украина, в мире

Украинцы написали более 600 жалоб на русскоязычных сограждан

16:28 13.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о получении более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка.
На своей фейсбук-странице он отметил, что подавляющее большинство обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов, а часть связана с "нарушением прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания".
Кроме того, Креминь заявил, что к нему поступила информация об использовании русского языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье, а также о нарушении языкового законодательства в сфере образования. Больше всего обращений  направили жители Киева и Киевской области, уточнил омбудсмен.
Парламент Украины весной 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите.
Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
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