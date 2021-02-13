https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597372101.html
Свыше 20 человек обратились в медцентры после землетрясения в Армении
Свыше 20 человек обратились в медцентры после землетрясения в Армении
Свыше 20 человек обратились в медицинские центры Армении после произошедшего в субботу землетрясения близ Еревана, сообщила пресс-секретарь минздрава Рипсиме... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:05
2021-02-13T21:05
2021-02-13T21:05
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Свыше 20 человек обратились в медицинские центры Армении после произошедшего в субботу землетрясения близ Еревана, сообщила пресс-секретарь минздрава Рипсиме Хачатрян.В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий,"По состоянию на 20.30 (19.30 мск) в результате землетрясения по разным причинам с ссадинами и травмами в медицинские центры республики обратились 25 граждан", - написала Хачатрян в Facebook.По ее словам, все они получили легкие повреждения. "Исходя из соображений безопасности госпитализирована одна из пострадавших – беременная женщина. Остальным 24 помощь была оказана в амбулаторных условиях", - отметила Хачатрян.
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Кадры эвакуации во время землетрясения в Ереване
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. Согласно данным, эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к югу от Еревана с силой в шесть-семь баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров. На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен момент его эвакуации по лестнице из муниципального здания. На видео можно заметить трясущиеся перилла лестницы от подземных толчков.
2021-02-13T21:05
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ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости.
Свыше 20 человек обратились в медицинские центры Армении
после произошедшего в субботу землетрясения близ Еревана
, сообщила пресс-секретарь минздрава Рипсиме Хачатрян.
В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что, по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены нескольких зданий,
"По состоянию на 20.30 (19.30 мск) в результате землетрясения по разным причинам с ссадинами и травмами в медицинские центры республики обратились 25 граждан", - написала Хачатрян в Facebook.
По ее словам, все они получили легкие повреждения. "Исходя из соображений безопасности госпитализирована одна из пострадавших – беременная женщина. Остальным 24 помощь была оказана в амбулаторных условиях", - отметила Хачатрян.