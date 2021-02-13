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В Японии выясняют ситуацию на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения
В Японии выясняют ситуацию на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения
Нештатных ситуаций на АЭС "Онагава" и "Фукусима-2" в Японии из-за сильного землетрясения не зафиксировано, сказал генеральный секретарь правительства Кацунобу... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:37
2021-02-13T18:37
2021-02-13T18:39
кацунобу като
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фукусима-1
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токио
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Нештатных ситуаций на АЭС "Онагава" и "Фукусима-2" в Японии из-за сильного землетрясения не зафиксировано, сказал генеральный секретарь правительства Кацунобу Като на экстренно созванной в полночь (18.00 мск) пресс-конференции.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 60 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов."По поводу АЭС "Фукусима-1" - в настоящий момент ситуация уточняется, по АЭС "Онагава" и "Фукусима-2" нам доложили, что нештатных ситуаций нет", - заявил генеральный секретарь правительства.Телеканал NHK передает, что к этому часу на АЭС "Фукусима-1" также не выявлено нештатных ситуаций. Поступила информация, что на остановленной АЭС "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата и на АЭС "Токай" в префектуре Ибараки нештатных повреждений не выявлено.Ранее сообщалось, что угрозы цунами после землетрясения нет, информации о жертвах и разрушениях нет.
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кацунобу като, мияги, фукусима-1, япония, токио, в мире