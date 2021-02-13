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В Армении три человека пострадали из-за паники после землетрясения
В Армении три человека пострадали из-за паники после землетрясения
Три человека пострадали из-за паники, возникшей после землетрясения в субботу близ армянской столицы Еревана, сообщила пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:29
2021-02-13T17:29
2021-02-13T17:29
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Три человека пострадали из-за паники, возникшей после землетрясения в субботу близ армянской столицы Еревана, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Рипсиме Хачатрян.В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены двух зданий."В результате возникшей из-за землетрясения паники пострадали трое граждан, которые с ссадинами обратились в ереванский медцентр "Эребуни". По заверению специалистов, никакой угрозы их здоровью нет", - написала Хачатрян в соцсети Facebook.По ее словам, служба скорой помощи пока не получала ни одного вызова, связанного с последствиями землетрясения. "Система здравоохранения приведена в высокую степень готовности", - отметила Хачатрян.
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости.
Три человека пострадали из-за паники, возникшей после землетрясения в субботу близ армянской столицы Еревана
, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении
Рипсиме Хачатрян.
В субботу землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов в эпицентре произошло в 8 километрах от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В Ереване, по данным армянского МЧС, ощущались толчки силой 5-6 баллов. Власти Армении заявили, что по предварительным данным, разрушений нет, повреждены стены двух зданий.
"В результате возникшей из-за землетрясения паники пострадали трое граждан, которые с ссадинами обратились в ереванский медцентр "Эребуни". По заверению специалистов, никакой угрозы их здоровью нет", - написала Хачатрян в соцсети Facebook.
По ее словам, служба скорой помощи пока не получала ни одного вызова, связанного с последствиями землетрясения. "Система здравоохранения приведена в высокую степень готовности", - отметила Хачатрян.