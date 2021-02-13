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Под Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7

Под Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7

Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщили в МЧС Армении. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T14:55

2021-02-13T14:55

2021-02-13T17:02

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ЕРЕВАН, 13 фев — РИА Новости. Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщили в МЧС Армении."Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в восьми километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила шесть-семь баллов", — говорится на сайте ведомства.В армянской столице землетрясение ощущалось силой в пять-шесть баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях — три-четыре балла.По предварительным данным, разрушений нет, однако в ереванской общине Эренбури повреждено одно здание, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, у одного человека есть легкие травмы."Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, находился близ села Паракар Армавирской области", — написал Пашинян в Facebook.

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Кадры эвакуации во время землетрясения в Ереване Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. Согласно данным, эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к югу от Еревана с силой в шесть-семь баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров. На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен момент его эвакуации по лестнице из муниципального здания. На видео можно заметить трясущиеся перилла лестницы от подземных толчков. 2021-02-13T14:55 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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