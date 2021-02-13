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В Вязьме перезахоронили останки более ста погибших на войне 1812 года
В Вязьме перезахоронили останки более ста погибших на войне 1812 года
Останки русских и французских солдат, погибших при отступлении армии Наполеона в 1812 году, перезахоронены в Вязьме в Смоленской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:20
2021-02-13T15:20
2021-02-13T15:20
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БРЯНСК, 13 фев - РИА Новости. Останки русских и французских солдат, погибших при отступлении армии Наполеона в 1812 году, перезахоронены в Вязьме в Смоленской области, сообщила РИА Новости глава администрации Вяземского района Инна Демидова.По ее информации, церемония захоронения 126 человек состоялась на Екатерининском кладбище, несмотря на метель и сильный мороз. В мероприятии участвовали французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов и императорского дома Романовых."У нас сегодня настоящая февральская погода, минус 17, сугробы достигают 50-70 сантиметров, метель, холодно, ветрено. Несмотря на это, приехали все заявленные зарубежные гости, они буквально прочувствовали историю на себе", - сказала Демидова.По её словам, в ходе церемонии прозвучали русский и французский гимн, состоялась литургия с участием православных и католических священников. В церемонии приняли участие около сотни реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула.Останки 120 солдат, погибших в Вязьме при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, а также трёх женщин и трёх детей, были обнаружены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив.В субботу их похоронили в братской могиле, определить точное число русских и французов достаточно сложно, рассказала собеседница агентства.
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вязьма, общество
БРЯНСК, 13 фев - РИА Новости.
Останки русских и французских солдат, погибших при отступлении армии Наполеона в 1812 году, перезахоронены в Вязьме в Смоленской области, сообщила РИА Новости глава администрации Вяземского района
Инна Демидова.
По ее информации, церемония захоронения 126 человек состоялась на Екатерининском кладбище, несмотря на метель и сильный мороз. В мероприятии участвовали французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов и императорского дома Романовых.
"У нас сегодня настоящая февральская погода, минус 17, сугробы достигают 50-70 сантиметров, метель, холодно, ветрено. Несмотря на это, приехали все заявленные зарубежные гости, они буквально прочувствовали историю на себе", - сказала Демидова.
По её словам, в ходе церемонии прозвучали русский и французский гимн, состоялась литургия с участием православных и католических священников. В церемонии приняли участие около сотни реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула.
Останки 120 солдат, погибших в Вязьме при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, а также трёх женщин и трёх детей, были обнаружены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив.
В субботу их похоронили в братской могиле, определить точное число русских и французов достаточно сложно, рассказала собеседница агентства.