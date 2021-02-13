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В ЛНР заявили о взрывах на позициях силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили о взрывах на позициях силовиков в Донбассе
Представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в пятницу зафиксировали два взрыва на позициях украинских силовиков у... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:48
2021-02-13T09:48
2021-02-13T10:26
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в пятницу зафиксировали два взрыва на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК."На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - сообщил представитель СЦКК.По его словам, оба взрыва зафиксированы в пятницу в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Орехово и Новоалександровка. Представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики уточнил РИА Новости, что, по данным оборонного ведомства республики, взрывы произошли в результате работы инженерно-саперных групп украинских силовиков у линии соприкосновения. Собеседник агентства дополнил, что с начала суток Народная милиция зафиксировала еще один взрыв в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 в Донбассе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - заявил представитель оборонного ведомства республики.В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html
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РИА Новости
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости.
Представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в пятницу зафиксировали два взрыва на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР
в СЦКК
.
"На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - сообщил представитель СЦКК.
По его словам, оба взрыва зафиксированы в пятницу в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Орехово и Новоалександровка. Представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики уточнил РИА Новости, что, по данным оборонного ведомства республики, взрывы произошли в результате работы инженерно-саперных групп украинских силовиков у линии соприкосновения. Собеседник агентства дополнил, что с начала суток Народная милиция зафиксировала еще один взрыв в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 в Донбассе.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.