https://ria.ru/20210213/vospitatel-1597327801.html

Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя

Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать работников дошкольных образовательных учреждений и повышать значимость РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:25

2021-02-13T13:25

2021-02-13T13:25

россия

анна кузнецова

пермь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_b7752200442a05638c6ad2ac614e6b5a.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать работников дошкольных образовательных учреждений и повышать значимость и престиж профессии.Кузнецова выступила с видеообращением к участникам очных туров и организаторам всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года", который проводится Министерством просвещения РФ и Профессиональным союзом работников народного образования в Перми, сообщили в аппарате детского омбудсмена."Очень важно, чтобы он (конкурс - ред.) продолжал способствовать повышению значимости и престижа профессии работников дошкольных образовательных организаций. В этом направлении, я считаю, нужно работать ещё сильнее. Необходимо поддерживать тех, кто воспитывает новое поколение, будущее нашей страны. Их ежедневный ответственный труд, теплота, забота о детях должны иметь достойную и самую высокую оценку", – цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.По ее словам, в свете обновлённой конституции, которая провозгласила детей главным приоритетом государственной политики, развитие и воспитание ребёнка является одной из важнейших задач, и роль воспитателя в этом процессе сложно переоценить.

https://ria.ru/20200914/vospitatel-1577213444.html

https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, пермь, общество