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Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя
Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать работников дошкольных образовательных учреждений и повышать значимость РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:25
2021-02-13T13:25
россия
анна кузнецова
пермь
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать работников дошкольных образовательных учреждений и повышать значимость и престиж профессии.Кузнецова выступила с видеообращением к участникам очных туров и организаторам всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года", который проводится Министерством просвещения РФ и Профессиональным союзом работников народного образования в Перми, сообщили в аппарате детского омбудсмена."Очень важно, чтобы он (конкурс - ред.) продолжал способствовать повышению значимости и престижа профессии работников дошкольных образовательных организаций. В этом направлении, я считаю, нужно работать ещё сильнее. Необходимо поддерживать тех, кто воспитывает новое поколение, будущее нашей страны. Их ежедневный ответственный труд, теплота, забота о детях должны иметь достойную и самую высокую оценку", – цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.По ее словам, в свете обновлённой конституции, которая провозгласила детей главным приоритетом государственной политики, развитие и воспитание ребёнка является одной из важнейших задач, и роль воспитателя в этом процессе сложно переоценить.
https://ria.ru/20200914/vospitatel-1577213444.html
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россия, анна кузнецова, пермь, общество

Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя

13:25 13.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать работников дошкольных образовательных учреждений и повышать значимость и престиж профессии.
Кузнецова выступила с видеообращением к участникам очных туров и организаторам всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года", который проводится Министерством просвещения РФ и Профессиональным союзом работников народного образования в Перми, сообщили в аппарате детского омбудсмена.
Работа детского сада - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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"Очень важно, чтобы он (конкурс - ред.) продолжал способствовать повышению значимости и престижа профессии работников дошкольных образовательных организаций. В этом направлении, я считаю, нужно работать ещё сильнее. Необходимо поддерживать тех, кто воспитывает новое поколение, будущее нашей страны. Их ежедневный ответственный труд, теплота, забота о детях должны иметь достойную и самую высокую оценку", – цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.
По ее словам, в свете обновлённой конституции, которая провозгласила детей главным приоритетом государственной политики, развитие и воспитание ребёнка является одной из важнейших задач, и роль воспитателя в этом процессе сложно переоценить.
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РоссияАнна КузнецоваПермьОбщество
 
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