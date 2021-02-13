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Diplomat: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО
Diplomat: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО
Современные возможности российского Военно-морского флота демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:16
2021-02-13T14:16
2021-02-13T14:16
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калибр
нато
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Современные возможности российского Военно-морского флота демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны стран НАТО, пишет американское издание The Diplomat.Как отмечает СМИ, Россия имеет сильные морские традиции и в структуре ее ВМФ подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, что существенно сказалось и на состоянии ВМС."Возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав", — заявил автор материала.Он подчеркнул, что, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, Москва сосредоточила свои усилия на новых нишевых возможностях. Так, журналист особо выделяет субмарины проектов "Ясень" и "Борей" и указывает, что первые получат крылатые ракеты "Калибр", а вторые — межконтинентальные баллистические ракеты "Булава-30". Помимо этого, АПЛ специального назначения "Хабаровск" и "Белгород" станут носителями ядерных торпед "Посейдон".
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россия, калибр, нато, москва, сша, в мире
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Современные возможности российского Военно-морского флота демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны стран НАТО, пишет американское издание The Diplomat.
Как отмечает СМИ, Россия имеет сильные морские традиции и в структуре ее ВМФ подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, что существенно сказалось и на состоянии ВМС.
"Возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав", — заявил автор материала.
Он подчеркнул, что, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, Москва сосредоточила свои усилия на новых нишевых возможностях. Так, журналист особо выделяет субмарины проектов "Ясень" и "Борей" и указывает, что первые получат крылатые ракеты "Калибр", а вторые — межконтинентальные баллистические ракеты "Булава-30". Помимо этого, АПЛ специального назначения "Хабаровск" и "Белгород" станут носителями ядерных торпед "Посейдон".