Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/vmf-1597330944.html
Diplomat: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО
Diplomat: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО
Современные возможности российского Военно-морского флота демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:16
2021-02-13T14:16
россия
калибр
нато
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150626/39/1506263932_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9fe5e7860d2d7e4b042b682d801f8800.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Современные возможности российского Военно-морского флота демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны стран НАТО, пишет американское издание The Diplomat.Как отмечает СМИ, Россия имеет сильные морские традиции и в структуре ее ВМФ подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, что существенно сказалось и на состоянии ВМС."Возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав", — заявил автор материала.Он подчеркнул, что, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, Москва сосредоточила свои усилия на новых нишевых возможностях. Так, журналист особо выделяет субмарины проектов "Ясень" &nbsp;и &nbsp;"Борей" и указывает, что первые получат крылатые ракеты "Калибр", а вторые — межконтинентальные баллистические ракеты "Булава-30". Помимо этого, АПЛ специального назначения "Хабаровск" и "Белгород" станут носителями ядерных торпед "Посейдон".
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kaliningrad-1586142681.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150626/39/1506263932_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_0c8e01bc6432ea9200387a513e2869e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, калибр, нато, москва, сша, в мире

Diplomat: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО

14:16 13.02.2021
 
© Минобороны РФЗапуск ракет "Калибр" с российских подлодок по объектам террористов в Сирии
Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Современные возможности российского Военно-морского флота демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны стран НАТО, пишет американское издание The Diplomat.
Как отмечает СМИ, Россия имеет сильные морские традиции и в структуре ее ВМФ подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, что существенно сказалось и на состоянии ВМС.
"Возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав", — заявил автор материала.
Он подчеркнул, что, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, Москва сосредоточила свои усилия на новых нишевых возможностях. Так, журналист особо выделяет субмарины проектов "Ясень"  и  "Борей" и указывает, что первые получат крылатые ракеты "Калибр", а вторые — межконтинентальные баллистические ракеты "Булава-30". Помимо этого, АПЛ специального назначения "Хабаровск" и "Белгород" станут носителями ядерных торпед "Посейдон".
Орудие Гиацинт и ракетный комплекс Искандер во время подготовки боевой техники к участию в военном параде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 18:31
Американские СМИ назвали Калининград "лучшим оружием" против НАТО
 
РоссияКалибрНАТОМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Во Франции заявили о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния