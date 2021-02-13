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Взрывчатых веществ на месте ЧП в супермаркете во Владикавказе не нашли

Взрывчатых веществ на месте ЧП в супермаркете во Владикавказе не нашли

Взрывчатых веществ на месте взрыва супермаркета во Владикавказе не обнаружено, версия теракта исключена, сообщил заместитель начальника полиции по охране... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:47

2021-02-13T09:47

2021-02-13T10:08

владикавказ

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 13 фев - РИА Новости. Взрывчатых веществ на месте взрыва супермаркета во Владикавказе не обнаружено, версия теракта исключена, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал."Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена",- подчеркнул Сабанаев, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства региона.По словам заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева, под завалами никто не обнаружен. "Работы на месте взрыва не прекращались. К счастью, под завалами никто не обнаружен. Обошлось без жертв.На сегодняшний день продолжаются работы по расчистке", - сказал Томаев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/vzryv-1597175491.html

владикавказ

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Специалисты разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете во Владикавказе Специалисты разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете во Владикавказе 2021-02-13T09:47 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, происшествия