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Умер актер из сериала "След" Олег Валкман
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман
Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T19:47
2021-02-13T19:47
2021-02-13T21:13
культура
россия
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал.По словам представителя артиста, у Валкмана поднялась температура. Его госпитализировали и какое-то время он пролежал в реанимации.Вскрытие тела назначено на понедельник, 15 февраля.Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких телесериалах, как "Громовы", "Штрафбат" и "След". В целом в его фильмографии — около полусотни работ.
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россия, кино и сериалы
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал
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По словам представителя артиста, у Валкмана поднялась температура. Его госпитализировали и какое-то время он пролежал в реанимации.
"Сегодня его не стало. Я не знаю, что там было", — заявила представитель актера.
Вскрытие тела назначено на понедельник, 15 февраля.
Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких телесериалах, как "Громовы", "Штрафбат" и "След". В целом в его фильмографии — около полусотни работ.