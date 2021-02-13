Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210213/valkman-1597363793.html
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман
Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T19:47
2021-02-13T21:13
культура
россия
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597364005_0:9:1943:1102_1920x0_80_0_0_dbd1dc66b15fc9dce2dad767ac6babc4.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал.По словам представителя артиста, у Валкмана поднялась температура. Его госпитализировали и какое-то время он пролежал в реанимации.Вскрытие тела назначено на понедельник, 15 февраля.Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких телесериалах, как "Громовы", "Штрафбат" и "След". В целом в его фильмографии — около полусотни работ.
https://ria.ru/20210205/alshanskiy-1596177246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597364005_0:0:1515:1136_1920x0_80_0_0_923571dcd1961d3b75794a7447d66a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кино и сериалы

Умер актер из сериала "След" Олег Валкман

19:47 13.02.2021 (обновлено: 21:13 13.02.2021)
 
© Круг (1999)Кадр из фильма "Послушай, не идет ли дождь"
Кадр из фильма Послушай, не идет ли дождь - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Круг (1999)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал.
По словам представителя артиста, у Валкмана поднялась температура. Его госпитализировали и какое-то время он пролежал в реанимации.
"Сегодня его не стало. Я не знаю, что там было", — заявила представитель актера.
Вскрытие тела назначено на понедельник, 15 февраля.
Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких телесериалах, как "Громовы", "Штрафбат" и "След". В целом в его фильмографии — около полусотни работ.
Виталий Альшанский в фильме Игра мимо нот - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 14:28Культура
Умер актер из "Бригады" Виталий Альшанский
 
КультураРоссияКино и сериалы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Во Франции заявили о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния