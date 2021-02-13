https://ria.ru/20210213/valkman-1597363793.html

Умер актер из сериала "След" Олег Валкман

Умер актер из сериала "След" Олег Валкман

Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T19:47

2021-02-13T19:47

2021-02-13T21:13

культура

россия

кино и сериалы

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский актер Олег Валкман скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Пятый канал.По словам представителя артиста, у Валкмана поднялась температура. Его госпитализировали и какое-то время он пролежал в реанимации.Вскрытие тела назначено на понедельник, 15 февраля.Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких телесериалах, как "Громовы", "Штрафбат" и "След". В целом в его фильмографии — около полусотни работ.

https://ria.ru/20210205/alshanskiy-1596177246.html

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россия, кино и сериалы