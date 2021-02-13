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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597339146.html
Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Оксфордский университет проведет испытания совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 17 лет, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:46
2021-02-13T15:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
оксфордский университет
вакцинация
в мире
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ЛОНДОН, 13 - РИА Новости, Денис Ворошилов. Оксфордский университет проведет испытания совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 17 лет, говорится в сообщении университета."Университет начинает исследование безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19... для подростков и детей. Исследования будут проводиться в трех центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле. Предыдущие испытания вакцины показали ее безопасность для взрослых, новые исследования позволят оценить, вырабатывается ли достаточный иммунный ответ на ChAdOx1 nCoV-19 у детей в возрасте 6-17 лет", - говорится в заявлении университета.В исследовании, которое станет вторым этапом клинических испытаний, будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину."Несмотря на то, что большинство детей не подвержены воздействию коронавируса и маловероятно, что (в случае заражения) почувствуют себя нехорошо, важно выработать иммунный ответ от вакцины у детей и подростков", - приводятся в заявлении слова главного разработчика препарата профессора оксфордского университета Эндрю Полларда.Как ожидается, первые прививки волонтеры получат уже в феврале. Ранее заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там заявлял журналистам, что в Британии уже проводятся испытания вакцин от коронавируса для детей.
https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594882699.html
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, оксфордский университет, вакцинация, в мире

Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

15:46 13.02.2021 (обновлено: 15:47 13.02.2021)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной
Работа над вакциной - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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ЛОНДОН, 13 - РИА Новости, Денис Ворошилов. Оксфордский университет проведет испытания совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 17 лет, говорится в сообщении университета.
"Университет начинает исследование безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19... для подростков и детей. Исследования будут проводиться в трех центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле. Предыдущие испытания вакцины показали ее безопасность для взрослых, новые исследования позволят оценить, вырабатывается ли достаточный иммунный ответ на ChAdOx1 nCoV-19 у детей в возрасте 6-17 лет", - говорится в заявлении университета.
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В исследовании, которое станет вторым этапом клинических испытаний, будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину.
"Несмотря на то, что большинство детей не подвержены воздействию коронавируса и маловероятно, что (в случае заражения) почувствуют себя нехорошо, важно выработать иммунный ответ от вакцины у детей и подростков", - приводятся в заявлении слова главного разработчика препарата профессора оксфордского университета Эндрю Полларда.
Как ожидается, первые прививки волонтеры получат уже в феврале. Ранее заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там заявлял журналистам, что в Британии уже проводятся испытания вакцин от коронавируса для детей.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОксфордский университетВакцинацияВ мире
 
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