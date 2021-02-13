В Венгрии началось применение вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на венгерский правительственный портал, посвященный распространению COVID-19.
Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
Первые прививки российской вакциной венгерские медики сделали в четверг, отмечает портал.
Вакцину вводят в четырех больницах Будапешта пожилым людям, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. В частности, как пишет издание, власти Венгрии решили, что вакцину не нужно вводить пациентам с определенными хроническими заболеваниями. Такое решение принято в соответствии с российской документацией, в которой говорится, что с такими пациентами нужно проявлять должную осмотрительность.
Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах. По данным Российского фонда прямых инвестиций, российская вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая.