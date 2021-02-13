Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597338487.html
В Венгрии началось применение вакцины "Спутник V"
В Венгрии началось применение вакцины "Спутник V"
Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на венгерский правительственный... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:36
2021-02-13T15:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
петер сийярто
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593994699_0:0:3388:1906_1920x0_80_0_0_a200e2bfe86ef28b67cab14d8f997c58.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на венгерский правительственный портал, посвященный распространению COVID-19.Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.Первые прививки российской вакциной венгерские медики сделали в четверг, отмечает портал.Вакцину вводят в четырех больницах Будапешта пожилым людям, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. В частности, как пишет издание, власти Венгрии решили, что вакцину не нужно вводить пациентам с определенными хроническими заболеваниями. Такое решение принято в соответствии с российской документацией, в которой говорится, что с такими пациентами нужно проявлять должную осмотрительность.Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах. По данным Российского фонда прямых инвестиций, российская вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая.
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_189:139:2735:2048_1920x0_80_0_0_90a75adaa2972a24feb206fc9f23dd85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петер сийярто, венгрия, в мире

В Венгрии началось применение вакцины "Спутник V"

15:36 13.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на венгерский правительственный портал, посвященный распространению COVID-19.
Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
Первые прививки российской вакциной венгерские медики сделали в четверг, отмечает портал.
Вакцину вводят в четырех больницах Будапешта пожилым людям, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. В частности, как пишет издание, власти Венгрии решили, что вакцину не нужно вводить пациентам с определенными хроническими заболеваниями. Такое решение принято в соответствии с российской документацией, в которой говорится, что с такими пациентами нужно проявлять должную осмотрительность.
Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах. По данным Российского фонда прямых инвестиций, российская вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПетер СийяртоВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Во Франции заявили о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния