https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597338487.html

В Венгрии началось применение вакцины "Спутник V"

В Венгрии началось применение вакцины "Спутник V"

Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на венгерский правительственный... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:36

2021-02-13T15:36

2021-02-13T15:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

петер сийярто

венгрия

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на венгерский правительственный портал, посвященный распространению COVID-19.Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.Первые прививки российской вакциной венгерские медики сделали в четверг, отмечает портал.Вакцину вводят в четырех больницах Будапешта пожилым людям, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. В частности, как пишет издание, власти Венгрии решили, что вакцину не нужно вводить пациентам с определенными хроническими заболеваниями. Такое решение принято в соответствии с российской документацией, в которой говорится, что с такими пациентами нужно проявлять должную осмотрительность.Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах. По данным Российского фонда прямых инвестиций, российская вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петер сийярто, венгрия, в мире