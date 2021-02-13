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Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V"

Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V"

Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" и рекомендовал всем пройти вакцинацию. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:06

2021-02-13T11:06

2021-02-13T11:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" и рекомендовал всем пройти вакцинацию."Сегодня привился вторым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), а не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.Он снова повторил, что массовая вакцинация является залогом успешного курортного сезона в Крыму.Первую прививку вакциной "Спутник V" Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7 23 января.На данный момент в Крыму в наличии 15 тысяч доз вакцин "Спутник V", сообщили власти в среду. В течение месяца регион должен получить еще 80 тысяч доз, заявлял Аксенов.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество