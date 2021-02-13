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Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V"
Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V"
Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" и рекомендовал всем пройти вакцинацию. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:06
2021-02-13T11:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" и рекомендовал всем пройти вакцинацию."Сегодня привился вторым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), а не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.Он снова повторил, что массовая вакцинация является залогом успешного курортного сезона в Крыму.Первую прививку вакциной "Спутник V" Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7 23 января.На данный момент в Крыму в наличии 15 тысяч доз вакцин "Спутник V", сообщили власти в среду. В течение месяца регион должен получить еще 80 тысяч доз, заявлял Аксенов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V"

11:06 13.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" и рекомендовал всем пройти вакцинацию.
"Сегодня привился вторым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), а не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Он снова повторил, что массовая вакцинация является залогом успешного курортного сезона в Крыму.
Первую прививку вакциной "Спутник V" Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7 23 января.
На данный момент в Крыму в наличии 15 тысяч доз вакцин "Спутник V", сообщили власти в среду. В течение месяца регион должен получить еще 80 тысяч доз, заявлял Аксенов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
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