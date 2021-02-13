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На Украине нашли причину собственной отсталости
На Украине нашли причину собственной отсталости
Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев назвал причиной отсталости страны родоплеменную организацию жизни в Киевской Руси, которую Украина... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:19
2021-02-13T21:19
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев назвал причиной отсталости страны родоплеменную организацию жизни в Киевской Руси, которую Украина пронесла с собой сквозь века. Об этом он написал в колонке для портала "Главред".Автор обратил внимание, что во времена образования Киевской Руси в славянских княжествах народное вече дополняло княжескую власть и могло ее сместить. Головачев отметил, что такая форма государственного устройства была присуща всем народам на догосударственном этапе развития."Но трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как в Украине", — написал он. Эксперт подчеркнул, что княжеско-вечевой строй стал причиной краха Киевской Руси. Затем эта форма государственного устройства перешла к казачеству, что, по мнению Головачева, стало причиной конфликтов с Польшей и сближения казаков с Россией. Политолог выдвинул теорию, что даже большевики получили власть на Украине, предложив вечевую форму правления в виде советов. Госперевороты в современной истории страны эксперт назвал рудиментами подобного типа устройства жизни. "Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем Вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки", — говорится в статье. Головачев назвал майданы архаикой, уходящей в "докиевскую" Русь, в догосударственный период, характеризуя его как период раздробленности. Он констатировал, что вечевая культура блокирует развитие общества и способность абстрактно мыслить, что, по его словам, не позволяет украинцам создать современное государство. В качестве причины отсталости Украины Головачев назвал незавершенный переход жизненного уклада к государственным формам. Этот процесс в Европе подошел к концу еще 500-600 лет назад, подчеркнул он. "Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201117/myasorubka-1585082954.html
https://ria.ru/20210206/ukraina-1596323674.html
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россия, польша, европа, украина, в мире

На Украине нашли причину собственной отсталости

21:19 13.02.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев назвал причиной отсталости страны родоплеменную организацию жизни в Киевской Руси, которую Украина пронесла с собой сквозь века. Об этом он написал в колонке для портала "Главред".
Автор обратил внимание, что во времена образования Киевской Руси в славянских княжествах народное вече дополняло княжескую власть и могло ее сместить. Головачев отметил, что такая форма государственного устройства была присуща всем народам на догосударственном этапе развития.
"Но трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как в Украине", — написал он.
Эксперт подчеркнул, что княжеско-вечевой строй стал причиной краха Киевской Руси. Затем эта форма государственного устройства перешла к казачеству, что, по мнению Головачева, стало причиной конфликтов с Польшей и сближения казаков с Россией.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 21:02
Украине предрекли экономическую "мясорубку"
Политолог выдвинул теорию, что даже большевики получили власть на Украине, предложив вечевую форму правления в виде советов. Госперевороты в современной истории страны эксперт назвал рудиментами подобного типа устройства жизни.
"Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем Вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки", — говорится в статье.
Головачев назвал майданы архаикой, уходящей в "докиевскую" Русь, в догосударственный период, характеризуя его как период раздробленности. Он констатировал, что вечевая культура блокирует развитие общества и способность абстрактно мыслить, что, по его словам, не позволяет украинцам создать современное государство.
В качестве причины отсталости Украины Головачев назвал незавершенный переход жизненного уклада к государственным формам. Этот процесс в Европе подошел к концу еще 500-600 лет назад, подчеркнул он.
"Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать", — заключил эксперт.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 18:01
Украинцам предрекли африканские зарплаты
 
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