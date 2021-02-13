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Киев хочет пожаловаться в МУС на якобы нарушения прав журналистов в Крыму
Киев хочет пожаловаться в МУС на якобы нарушения прав журналистов в Крыму
Киев намерен в ближайшее время передать в Международный уголовный суд сообщение о нарушении прав журналистов в Крыму, заявил заместитель генерального прокурора... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:51
2021-02-13T17:51
россия
верховная рада украины
международный уголовный суд
республика крым
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в мире
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Киев намерен в ближайшее время передать в Международный уголовный суд сообщение о нарушении прав журналистов в Крыму, заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, не уточнив, о каких нарушениях идет речь.Прокурором МУС ранее был избран Карим Хан от Великобритании. Мамедов выразил надежду на дальнейшее взаимодействие и совместную работу с МУС по ситуации в Украине и "открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ".Мамедов отметил, что в офисе генерального прокурора "делают все возможное для привлечения России к ответственности за ее агрессию, в том числе в международных судах". "Мы продолжаем собирать доказательства, и уже в ближайшее время передадим в офис прокурора МУС очередное информационное сообщение о грубых нарушениях прав журналистов на оккупированном полуострове", - сказал он изданию "Европейская правда".Ранее бывшая тогда прокурором суда Фату Бенсуда сообщила, что МУС готов начать расследование ситуации на Украине после предварительного изучения вопроса. МУС рассматривает вопрос о том, что на Украине были осуществлены "военные преступления и преступления против человечности" в ходе боевых действий и во время содержания под стражей задержанных, а также рассмотрит ситуацию в Крыму.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, верховная рада украины, международный уголовный суд, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Киев хочет пожаловаться в МУС на якобы нарушения прав журналистов в Крыму

17:51 13.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Киев намерен в ближайшее время передать в Международный уголовный суд сообщение о нарушении прав журналистов в Крыму, заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, не уточнив, о каких нарушениях идет речь.
Прокурором МУС ранее был избран Карим Хан от Великобритании. Мамедов выразил надежду на дальнейшее взаимодействие и совместную работу с МУС по ситуации в Украине и "открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ".
Мамедов отметил, что в офисе генерального прокурора "делают все возможное для привлечения России к ответственности за ее агрессию, в том числе в международных судах". "Мы продолжаем собирать доказательства, и уже в ближайшее время передадим в офис прокурора МУС очередное информационное сообщение о грубых нарушениях прав журналистов на оккупированном полуострове", - сказал он изданию "Европейская правда".
Ранее бывшая тогда прокурором суда Фату Бенсуда сообщила, что МУС готов начать расследование ситуации на Украине после предварительного изучения вопроса. МУС рассматривает вопрос о том, что на Украине были осуществлены "военные преступления и преступления против человечности" в ходе боевых действий и во время содержания под стражей задержанных, а также рассмотрит ситуацию в Крыму.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияВерховная Рада УкраиныМеждународный уголовный судРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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